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Реконструкция ветхого жилья выгоднее, чем строительство нового

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#1
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Реконструкция ветхого жилья выгоднее, чем строительство нового


В России принято решение сносить пятиэтажки, и вместо них строить новое жильё. Но опыт Германии показывает, что с "хрущёвками" можно поступать куда как целесообразнее. К примеру, модернизация "хрущёвок" на территории бывшей ГДР обошлась всего в 30 процентов от стоимости нового дома. А уровень энергоэффективности модернизированных домов достиг того, что требует германское законодательство. Но власти Москвы замечать этого не желают.

Основным аргументов в пользу строительства нового жилья на месте сноса старых пятиэтажек является то, что это экономично, по крайней мере об этом заявляют московские власти. Только вот опыт реконструкции ветхого жилья в Восточной Германии говорит совсем о другом. Кстати говоря, об этом же говорит опыт реконструкции советского жилья в Польше и Прибалтике.

В Восточной Германии было реконструировано 2 млн 180 тыс квадратных метров ветхого жилья, что составляет в общей сложности, 22 тыс "хрущёвок". Москву, очень часто пытаются сравнивать с Берлином. В столице Германии полностью модернизировали 60 процентов "хрущёвок" и 25 процентов частично. При этом во время работ никто не отселял жильцов.

Во время проведения реконструкции ветхого жилья в Германии, проводилась замена покрытия крыши, утеплялись технические этажи. Утеплялись фасады, и осуществлялось декорирование. Заменялись окна с проведением проветривания и рекуперации. Утеплялись перекрытия подвалов, с последующей санацией. Ремонтировались балконы и подъезды, осуществлялся монтаж лифта в наружной части зданий, если лифт отсутствовал. Менялись полностью все инженерные коммуникации. Вместо старых радиаторов устанавливались новые, с установкой термостатов и теплосчетчиков. Так же проводились работы по организации горизонтальной схемы подачи тепла в квартиры. За счёт государства устанавливались общедомовые газовые счётчики, и счётчики воды. Проводились работы по благоустройству придомовых территорий.

Немцы смогли доказать, что нет никаких технических препятствий для реконструкции ветхого жилья времён строительства СССР. Как заявляют эксперты, комфорт проживания и внешний вид таких домов, после реконструкции, оказался на уровне современных требований.

И ведь в Москве проводились подобные работы, что и в Германии, в 2004 году. И результаты были достигнуты такие же, что и в Восточной Германии.

Исследования МАРХИ говорят о том, что нет никаких препятствий к реконструкции 20-30 процентов ветхого жилого фонда, на основе современных технологий.

Так что основная причина сноса ветхого жилья с последующим строительством нового - это экономическая заинтересованность узкого круга лиц.

специально для mmgp.ru
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