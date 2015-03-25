Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,648 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ЦБ РФ зачищает ещё два банка

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:32
#1
Специалист
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.09.2016
Сообщений: 1,473
Благодарностей: 143
УГ: 8
КП: 0.122
подарки
ЦБ РФ зачищает ещё два банка


Центральный Банк России продолжает активно зачищать банковский сектор страны. Сегодня стало известно, что под "раздачу" попали ещё два банка, "Финарс банк" и "Образование". Банк "Образование", согласно последним данным, занимал 118 место в банковском секторе, по размерам активов, и был включён в программу страхования депозитов.

Как заявляет Центральный Банк России, кредитное учреждение было закрыто из-за того, что больше не могло в полной мере отвечать по своим долговым обязательствам, перед кредиторами.

Как утверждает ЦБ РФ, банк "Образование" оказался на грани банкротства из-за рискованной бизнес-модели, а так же из-за низкого качества практически всех своих активов. После проверки был сделан вывод о том, что кредитная организация обладает признаками полного отсутствия ведения хозяйственной деятельности.

В ходе дальнейшего расследования сотрудники ЦБ России выявили недобросовестные действия топ-менеджмента банка. В частности, владельцы финансового учреждения выводили активы за границу, нанося ущерб, как клиентам банка, так и кредиторам.

Ко всему прочему, банк представлял в адрес мегарегулятора недостоверные финансовые отчёты, которые не указывали на значительную потерю капитализации. В связи со всеми фактами был сделан вывод о том, что руководство банка занималось преднамеренным банкротством.

Чтобы скрыть отсутствие ликвидности, банк "Образование" искусственно ограничивал своих клиентов в праве свободно использовать свои денежные средства.

Центральный Банк России уже неоднократно применял к финансовому учреждению меры надзорного реагирования, в том числе объявив запрет на привлечение вкладов от населения.

Центральный Банк России принял решение ввести в банк "Образование" временную администрацию, до того срока, как будет назначен конкурсный управляющий, или ликвидатор.

"Финарс Банк", согласно последним данным занимал 499 место в банковском рейтинге, по размерам активов. К большому сожалению своих клиентом, финансовое учреждение не было включено в программу страхования депозитов.

Дело в том, что "Финарс Банк" являлся расчётным центром одной из платёжных систем, и не являлся значимым игроком на рынке кредитных услуг. Как отмечают в ЦБ РФ, вся деятельность банка сводилась к проводке транзакций сомнительного характера, которые осуществлялись с целью серой продажи наличных денежных средств.

Большое количество проводимых сомнительных операций на протяжении длительного времени, а так же их постоянный рост, совместно с систематическими нарушениями введённых ЦБ России ограничений говорило о том, что руководство банка не намеревалось осуществлять работу по нормализации своей деятельности. Это послужило причиной отзыва банковской лицензии.

Whore65

специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Whore65 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перевод гривны с карты одного банка на карту другого банка Украины Avanza Банки Украины 24 05.02.2017 19:11
ЦБ зачищает банковскую сферу России jurgan Новости в мире финансов и инвестиций 14 16.10.2016 08:58
Сегодня ЦБ отозвал лицензии у Траст Капитал Банка и Плато-Банка Ushakov Новости в банковской сфере и страховании 0 13.05.2015 11:45
Банк России отзвал лицензии у Таурус Банка и банка «ЕДИНСТВЕННЫЙ» Wind of freedom Новости в банковской сфере и страховании 1 26.04.2015 19:21
ФГВФЛ продлил поиск инвесторов для Дельта Банка, Кредитпромбанка и Омега Банка ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 25.03.2015 20:55

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
Неадекватные личности
От TheGOLDskull в разделе «Юмор»
Аватар bizneser
Нет купленным дипломам: как блокчейн может реформировать образование
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватар MonitoringFF
truckingfarm.ru - TruckingFarm
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ПАММ-счет PAMM-INVEST-1 :1059787 (InstaForex)
От vbelokon в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар dfgh
Akleys - akleys.com
От dfgh в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар nlobp
ОАО Нерюнгрибанк – nerungribank.ru
От nlobp в разделе «Список проблемных компаний»
.     
Пользователей
408,648
Тем
465,800
Сообщений
11,496,382

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube