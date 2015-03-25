ЦБ РФ зачищает ещё два банка

Центральный Банк России продолжает активно зачищать банковский сектор страны. Сегодня стало известно, что под "раздачу" попали ещё два банка, "Финарс банк" и "Образование". Банк "Образование", согласно последним данным, занимал 118 место в банковском секторе, по размерам активов, и был включён в программу страхования депозитов.
Как заявляет Центральный Банк России, кредитное учреждение было закрыто из-за того, что больше не могло в полной мере отвечать по своим долговым обязательствам, перед кредиторами.
Как утверждает ЦБ РФ, банк "Образование" оказался на грани банкротства из-за рискованной бизнес-модели, а так же из-за низкого качества практически всех своих активов. После проверки был сделан вывод о том, что кредитная организация обладает признаками полного отсутствия ведения хозяйственной деятельности.
В ходе дальнейшего расследования сотрудники ЦБ России выявили недобросовестные действия топ-менеджмента банка. В частности, владельцы финансового учреждения выводили активы за границу, нанося ущерб, как клиентам банка, так и кредиторам.
Ко всему прочему, банк представлял в адрес мегарегулятора недостоверные финансовые отчёты, которые не указывали на значительную потерю капитализации. В связи со всеми фактами был сделан вывод о том, что руководство банка занималось преднамеренным банкротством.
Чтобы скрыть отсутствие ликвидности, банк "Образование" искусственно ограничивал своих клиентов в праве свободно использовать свои денежные средства.
Центральный Банк России уже неоднократно применял к финансовому учреждению меры надзорного реагирования, в том числе объявив запрет на привлечение вкладов от населения.
Центральный Банк России принял решение ввести в банк "Образование" временную администрацию, до того срока, как будет назначен конкурсный управляющий, или ликвидатор.
"Финарс Банк", согласно последним данным занимал 499 место в банковском рейтинге, по размерам активов. К большому сожалению своих клиентом, финансовое учреждение не было включено в программу страхования депозитов.
Дело в том, что "Финарс Банк" являлся расчётным центром одной из платёжных систем, и не являлся значимым игроком на рынке кредитных услуг. Как отмечают в ЦБ РФ, вся деятельность банка сводилась к проводке транзакций сомнительного характера, которые осуществлялись с целью серой продажи наличных денежных средств.
Большое количество проводимых сомнительных операций на протяжении длительного времени, а так же их постоянный рост, совместно с систематическими нарушениями введённых ЦБ России ограничений говорило о том, что руководство банка не намеревалось осуществлять работу по нормализации своей деятельности. Это послужило причиной отзыва банковской лицензии.
Whore65
специально для mmgp.ru