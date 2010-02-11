Неправильный инвестор. Как не стоит вести биржевую торговлю

Подозреваемый хотел заработать на бирже 4 миллиона евро организовав взрыв
В разработку немецких спецслужб попала версия, согласно которой взрыв в Дортмунде случился не по причине теракта, а с меркантильных взглядов. Обвиняемый гражданин Российской Федерации хотел с помощью взрыва заработать на акциях футбольного клуба.
Задержанный имеет два гражданства, российское и немецкое. Генпрокуратура выдвинула обвинения в подозрении организации взрыва футболистов Боруссии когда те садились в автобус. Мотивом же для такого поступка была жажда денег.
Задержания подозреваемого произошло сегодня в городе Тюбингене. Обвинение уже объявлено, ему инкриминируют посягательство на жизнь, нанесение телесных травм тяжелой степени и организацию подрыва. Из материалов следствия так же выяснилось, что 28 летний задержанный проживал в том же отеле, что и игроки футбольной команды.
Схема по которой обвиняемый хотел заработать 4 миллиона евро
По мнению авторитетного издания Bloomberg,обвиняемый купил опционы на право приобретения и продажи акций фк Боруссия. Кол-во опционов составило 15 тысяч штук на сумму около 78 тысяч евро. По правилам ему разрешалось продавать акции по цене которая уже принята заранее. По этой схеме он хотел продать акции с сумасшедшей выгодой. Куплены акции были по стоимости в 18 евроцентов, а продать он хотел по 5 евро 20 евроцентов. Однако после события акции упали в цене всего на 2,5 процента и обвиняемый не смог получить ожидаемой прибыли.
По сообщениям СМИ Германии предполагаемый доход мог составить 4 миллиона евро. Это могло произойти в случае если бы футболисты получили ранения или произошел бы летальный исход. Генпрокуратура подтвердила эту версию.
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Специально для mmgp.ru