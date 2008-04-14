Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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RoyalStatfor - royalstatfor.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:56
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,053
Благодарностей: 2,910
Записей в блоге: 1
УГ: 9
КП: 0.002
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
RoyalStatfor - royalstatfor.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney

Новый проект: Royal Statfor Limited

Планы nvestment 103% - 130% через 1 день, 110% - 200% через 3 дня, 117% - 275% через 5 дней, 125% - 370% через 7 дней

Минимальный вклад $10

Рефские до 5%

Вывод типа Pуководство

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от GeniusGuard

Перевод с Google:

Цитата:
Добро пожаловать в ROYAL STATFOR
Мы делаем возможной роскошную жизнь для всех

Royal Statfor - инвестиционный проект, составленный группой сертифицированных финансовых специалистов. Главный офис компании находится здесь: 37 Kensington Pl, Лондон, Великобритания, W8 7PR. Бизнес компании тесно связан с торговой деятельностью на мультивалютном рынке Forex, а также на фондовой бирже. Успешные достижения в основной деятельности позволили компании развить партнерские активы, чтобы получить доступ на новые рынки.

Каждый трейдер нашей группы имеет более 5 лет опыта работы в торговле и успешных торговых записей, поскольку мы знаем, что это точная точка, которая поддерживает стабильность и прибыльность нашей компании. Мы предоставляем индивидуальным инвесторам возможность зарабатывать деньги, используя наши уникальные инвестиционные технологии и самые современные решения.
Инвестиционные планы:

Цитата:
130% через 1 день
Прибыль от плана (%) (%)
План 1 10,00 - 999,00 долл. США 103,00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 104,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 110,00
План 4: 10000,00 долл. США - 199 199,00 долл. США. 116,00 долл. США.
План 5 20000,00 - 50000,00 долл. США 130,00

200% через 3 дня
Прибыль от плана (%) (%)
План 1 10,00 - 999,00 долл. США 110,00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 113,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 134,00
План 4: 10000,00 долл. США - 199 199,00 долл. США. 156,00 долл. США.
План 5 20000,00 - 50000,00 200,00

275% через 5 дней
Прибыль от плана (%) (%)
План 1 10,00 - 999,00 долл. США 117,00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 122,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 160,00
План 4: 10000,00 долл. США - 199 199,00 долл. США 198,00
План 5 20000,00 - 50000,00 долл. США 275,00

370% после 7 дней
Прибыль от плана (%) (%)
План 1 10,00 - 999,00 долларов США 125,00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 132,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 190,00
План 4: $ 10000,00 - $ 19999,00. 248,00.
План 5 20000,00 - 50000,00 долл. США 370,00
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Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 173496793
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U13513853 (Royal Statfor Limited)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to Royalstatfor.com User naale
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 12:58.
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 13:10
#2
Профессионал
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: БОМЖ
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.10.2015
Сообщений: 3,071
Благодарностей: 4,179
УГ: 1
КП: 0.654
подарки
Re: RoyalStatfor - royalstatfor.com




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toen на форуме  
Сказали спасибо:
serkis (Сегодня)
Старый Сегодня, 13:21
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 325
Благодарностей: 189
УГ: 0
КП: 0.582
Re: RoyalStatfor - royalstatfor.com
Сайт настолько темный, что глазам надо привыкать, пока до кабинета дошел, уже хочется закрыть сайт на уровне зрительных ощущений...

Картинка нагло украдена у брокера Welltrade.com.

Цитата:
Сообщение от Naale Посмотреть сообщение
Вывод типа Pуководство
"Рукоблудские" выплаты в фастах всегда настораживают.
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Gibraltar1 вне форума  
Старый Сегодня, 13:23
#4
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 41
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 12,090
Благодарностей: 11,984
УГ: 34
КП: 0.204
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награды Нострадамус 
Re: RoyalStatfor - royalstatfor.com
Будьте аккуратны , тут возможно этот скамерок http://mmgp.ru/showthread.php?t=505574
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visokP на форуме  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Gibraltar1 (Сегодня), Дмитрий Васьков (Сегодня)
Старый Сегодня, 13:25
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 325
Благодарностей: 189
УГ: 0
КП: 0.582
Re: RoyalStatfor - royalstatfor.com
Цитата:
Сообщение от visokP Посмотреть сообщение
Будьте аккуратны тут возможно этот скамерок http://mmgp.ru/showthread.php?t=505574
Да похоже он и есть. Проект как под копирку с теми же планами, ТСом, техникой и тд.
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Gibraltar1 вне форума  
Старый Сегодня, 13:48
#6
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 7,357
Благодарностей: 4,004
УГ: 3
КП: 0.048
Re: RoyalStatfor - royalstatfor.com
Встретили классически), теперь слово за админом
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