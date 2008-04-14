RoyalStatfor - royalstatfor.com

Планы nvestment 103% - 130% через 1 день, 110% - 200% через 3 дня, 117% - 275% через 5 дней, 125% - 370% через 7 дней
Минимальный вклад $10
Рефские до 5%
Вывод типа Pуководство
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от GeniusGuard
Перевод с Google:
Цитата:
Добро пожаловать в ROYAL STATFOR
Мы делаем возможной роскошную жизнь для всех
Royal Statfor - инвестиционный проект, составленный группой сертифицированных финансовых специалистов. Главный офис компании находится здесь: 37 Kensington Pl, Лондон, Великобритания, W8 7PR. Бизнес компании тесно связан с торговой деятельностью на мультивалютном рынке Forex, а также на фондовой бирже. Успешные достижения в основной деятельности позволили компании развить партнерские активы, чтобы получить доступ на новые рынки.
Каждый трейдер нашей группы имеет более 5 лет опыта работы в торговле и успешных торговых записей, поскольку мы знаем, что это точная точка, которая поддерживает стабильность и прибыльность нашей компании. Мы предоставляем индивидуальным инвесторам возможность зарабатывать деньги, используя наши уникальные инвестиционные технологии и самые современные решения.
Инвестиционные планы:
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130% через 1 день
Прибыль от плана (%) (%)
План 1 10,00 - 999,00 долл. США 103,00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 104,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 110,00
План 4: 10000,00 долл. США - 199 199,00 долл. США. 116,00 долл. США.
План 5 20000,00 - 50000,00 долл. США 130,00
200% через 3 дня
Прибыль от плана (%) (%)
План 1 10,00 - 999,00 долл. США 110,00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 113,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 134,00
План 4: 10000,00 долл. США - 199 199,00 долл. США. 156,00 долл. США.
План 5 20000,00 - 50000,00 200,00
275% через 5 дней
Прибыль от плана (%) (%)
План 1 10,00 - 999,00 долл. США 117,00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 122,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 160,00
План 4: 10000,00 долл. США - 199 199,00 долл. США 198,00
План 5 20000,00 - 50000,00 долл. США 275,00
370% после 7 дней
Прибыль от плана (%) (%)
План 1 10,00 - 999,00 долларов США 125,00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 132,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 190,00
План 4: $ 10000,00 - $ 19999,00. 248,00.
План 5 20000,00 - 50000,00 долл. США 370,00