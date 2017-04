Naale



RoyalStatfor - royalstatfor.com Я не админ!







Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney



Новый проект: Royal Statfor Limited



Планы nvestment 103% - 130% через 1 день, 110% - 200% через 3 дня, 117% - 275% через 5 дней, 125% - 370% через 7 дней



Минимальный вклад $10



Рефские до 5%



Вывод типа Pуководство



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от GeniusGuard



Перевод с Google:



Цитата: Добро пожаловать в ROYAL STATFOR

Мы делаем возможной роскошную жизнь для всех



Royal Statfor - инвестиционный проект, составленный группой сертифицированных финансовых специалистов. Главный офис компании находится здесь: 37 Kensington Pl, Лондон, Великобритания, W8 7PR. Бизнес компании тесно связан с торговой деятельностью на мультивалютном рынке Forex, а также на фондовой бирже. Успешные достижения в основной деятельности позволили компании развить партнерские активы, чтобы получить доступ на новые рынки.



Каждый трейдер нашей группы имеет более 5 лет опыта работы в торговле и успешных торговых записей, поскольку мы знаем, что это точная точка, которая поддерживает стабильность и прибыльность нашей компании. Мы предоставляем индивидуальным инвесторам возможность зарабатывать деньги, используя наши уникальные инвестиционные технологии и самые современные решения. Инвестиционные планы:



Цитата: 130% через 1 день

Прибыль от плана (%) (%)

План 1 10,00 - 999,00 долл. США 103,00

План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 104,00

План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 110,00

План 4: 10000,00 долл. США - 199 199,00 долл. США. 116,00 долл. США.

План 5 20000,00 - 50000,00 долл. США 130,00



200% через 3 дня

Прибыль от плана (%) (%)

План 1 10,00 - 999,00 долл. США 110,00

План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 113,00

План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 134,00

План 4: 10000,00 долл. США - 199 199,00 долл. США. 156,00 долл. США.

План 5 20000,00 - 50000,00 200,00



275% через 5 дней

Прибыль от плана (%) (%)

План 1 10,00 - 999,00 долл. США 117,00

План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 122,00

План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 160,00

План 4: 10000,00 долл. США - 199 199,00 долл. США 198,00

План 5 20000,00 - 50000,00 долл. США 275,00



370% после 7 дней

Прибыль от плана (%) (%)

План 1 10,00 - 999,00 долларов США 125,00

План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 132,00

План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 190,00

План 4: $ 10000,00 - $ 19999,00. 248,00.

План 5 20000,00 - 50000,00 долл. США 370,00 Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 173496793

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U13513853 (Royal Statfor Limited)

Amount: 120.00 USD

Memo: Deposit to Royalstatfor.com User naale :BTC,Payeer,PerfectMoney$105%PуководствоComodo CA LimitedGeniusGuardПеревод с Google:Мой вклад:

