Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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GoldAngel - goldangel.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 07:01
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,040
Благодарностей: 2,910
Записей в блоге: 1
УГ: 9
КП: 0.002
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
GoldAngel - goldangel.io
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: GoldAngel

Планы nvestment 2,4% в день в течение 175 дней, 4,5% до 7,5% в день в течение 30 дней, 135% через 7 дней, от 155% до 300% через 10 дней.

Минимальный вклад $10

Рефские до 3 уровень - 10% - 5% - 2%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от DDos-Guard

Перевод с Google:

Цитата:
Добро пожаловать в Gold Incorporated

Сайт Goldangel.io действует от имени GOLD, INCORPORATED, официально зарегистрированного в США (Флорида) с 2003 года.
Что мы делаем

Мы являемся известными надежными поставщиками ювелирных изделий, производителями ювелирных изделий, ювелирными оценщиками, ювелирными граверами, ювелирными отливками, ювелирными изделиями и находками, ювелирами-оптовыми и ювелирными мастерами, ювелирами, ювелирными покупателями, ювелирными дизайнерами, камнями-камнями в США. Вы можете инвестировать с нами без какого-либо риска.

Goldangel.io - это практика использования разницы в ценах между двумя или более рынками, сочетающими комбинацию соглашений, которые используют капитал в дисбалансе, прибыль - это разница между рыночной ценой. Goldangel.io присутствует, когда есть Возможность мгновенно покупать низкие и продавать дорого, что является основным аспектом, который делает goldangel.io одной из самых прибыльных и безрисковых компаний в
Инвестиционные планы:

Цитата:
2,4% в день за 175 дней
Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 500000.00 2.40

4.5% ежедневно в течение 30 дней
Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)
План 1 15,00 - 75 000,00 долл. США 4,50


5,5% в день в течение 30 дней
Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)
План 1 25,00 - 75 000,00 долл. США 5,50


7,5% в день в течение 30 дней
Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)
План 1 250,00 - 75 000,00 7,50


135% после 7 дней
Полученная сумма плана ($) Прибыль (%)
План 1 500,00 - 75 000,00 долл. США 135,00


155% после 10 дней
Полученная сумма плана ($) Прибыль (%)
План 1 $ 1500,00 - $ 75000,00 155,00


195% после 10 дней
Полученная сумма плана ($) Прибыль (%)
План 1 $ 2500,00 - $ 75000,00 195,00


300% после 10 дней
Полученная сумма плана ($) Прибыль (%)
План 1 $ 5000,00 - $ 75000,00 300,00
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Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 173467669
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14697338 (GOLDANGEL)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to goldangel.io User naale
__________________
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 07:03.
Naale вне форума  
Старый Сегодня, 07:41
#2
Любитель
 
Имя: Жорж
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.09.2016
Сообщений: 446
Благодарностей: 18
УГ: 3
КП: 0.000
Re: GoldAngel - goldangel.io
сайт не грузится!Хром,Опера
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Последний раз редактировалось spyfox; Сегодня в 07:44.
spyfox на форуме  
Старый Сегодня, 07:58
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine-Dnepr.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 5,706
Благодарностей: 4,687
УГ: 11
КП: 0.058
Re: GoldAngel - goldangel.io
Цитата:
Сообщение от spyfox Посмотреть сообщение
сайт не грузится!Хром,Опера
Опера-нормально.
__________________
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Gilan на форуме  
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