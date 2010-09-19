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Украинская антишок-насадка для велосипеда собрала на Kickstarter более $136 000



На краудфандинговой площадке Kickstarter закончился сбор денег на антишок-насадку для велосипеда Rinsten Spring, разработанную жителями Украины Юрием Копицей и Екатериной Кравчук. Она представляет собой амортизатор на сиденье велосипеда, позволяющий сделать его максимально удобным и устранить негативное воздействие езды по неровным дорогам и малоприятные ощущения в спине. Для данного продукта украинцы собирались привлечь 15 тысяч долларов, однако 50% от этой суммы удалось собрать уже в первый день. Финальный результат кампании превзошел требуемую сумму в девятикратном размере и достиг более 136 тысяч долларов.







Заказать данную насадку захотели более 2500 бэкеров краудфандинговой платформы. Ее розничная стоимость будет составлять 50 долларов за каждый экземпляр, но первые бэкеры смогут приобрести Rinsten Spring всего за 25 долларов. Выпуск данного продукта запланировано начать уже в этом месяце, а в середине лета 2017 года намечена отправка первой крупной партии бэкерам.



Стоит отметить, что Rinsten Spring содержит в себе пять различных элементов и очень просто монтируется на сиденье любого велосипеда. Как утверждают сами стартаперы, на ее монтаж потребуется не более одной минуты. Данная насадка имеет потрясающий амортизирующий эффект в 3-х разных направлениях, тем самым нивелируя все толчки и удары.



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По словам учредителя и генерального директора стартапа Юрия Копицы, краудфандинговая кампания для проекта выступает не источником получения больших денег, а в значительной степени хорошим рекламным инструментом. ”Мы создаем новый велосипедный бренд, и для нас это первая ступень по его дальнейшему продвижению. Это отличный маркетинговый инструмент и прекрасная возможность получить признание нашего бренда на глобальном уровне, а также протестировать спрос и изучить отзывы бэкеров из различных стран“, – объяснил он.



Как заявил Копица, окончательный итог мог бы быть еще лучше. ”Когда бы мы знали при запуске нашей краудфандинговой кампании все то, что знаем теперь, тогда могли бы привлечь не 136 тысяч долларов, а все 500 тысяч. Первоначальная задача в 15 тысяч долларов – это то, что мы стремились привлечь в первый день кампании. Поскольку на краудфандинговой платформе крайне важна общая динамика, то чем скорее проект привлечет требуемую сумму, тем выше шансы, что его смогут заприметить – сам Kickstarter об этом напишет, остальные также будут писать. Поэтому в общем я очень рад подобному успешному результату нашего стартапа“, – прокомментировал Юрий.



Выпуск амортизирующих насадок запланировано осуществлять в КНР. А уже в скором будущем Rinsten планирует вернуться на данную краудфандинговую платформу со своим новым продуктом.



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/58f943c1bd581 На краудфандинговой площадке Kickstarter закончился сбор денег на антишок-насадку для велосипеда Rinsten Spring, разработанную жителями Украины Юрием Копицей и Екатериной Кравчук. Она представляет собой амортизатор на сиденье велосипеда, позволяющий сделать его максимально удобным и устранить негативное воздействие езды по неровным дорогам и малоприятные ощущения в спине. Для данного продукта украинцы собирались привлечь 15 тысяч долларов, однако 50% от этой суммы удалось собрать уже в первый день. Финальный результат кампании превзошел требуемую сумму в девятикратном размере и достиг более 136 тысяч долларов.Заказать данную насадку захотели более 2500 бэкеров краудфандинговой платформы. Ее розничная стоимость будет составлять 50 долларов за каждый экземпляр, но первые бэкеры смогут приобрести Rinsten Spring всего за 25 долларов. Выпуск данного продукта запланировано начать уже в этом месяце, а в середине лета 2017 года намечена отправка первой крупной партии бэкерам.Стоит отметить, что Rinsten Spring содержит в себе пять различных элементов и очень просто монтируется на сиденье любого велосипеда. Как утверждают сами стартаперы, на ее монтаж потребуется не более одной минуты. Данная насадка имеет потрясающий амортизирующий эффект в 3-х разных направлениях, тем самым нивелируя все толчки и удары.По словам учредителя и генерального директора стартапа Юрия Копицы, краудфандинговая кампания для проекта выступает не источником получения больших денег, а в значительной степени хорошим рекламным инструментом. ”Мы создаем новый велосипедный бренд, и для нас это первая ступень по его дальнейшему продвижению. Это отличный маркетинговый инструмент и прекрасная возможность получить признание нашего бренда на глобальном уровне, а также протестировать спрос и изучить отзывы бэкеров из различных стран“, – объяснил он.Как заявил Копица, окончательный итог мог бы быть еще лучше. ”Когда бы мы знали при запуске нашей краудфандинговой кампании все то, что знаем теперь, тогда могли бы привлечь не 136 тысяч долларов, а все 500 тысяч. Первоначальная задача в 15 тысяч долларов – это то, что мы стремились привлечь в первый день кампании. Поскольку на краудфандинговой платформе крайне важна общая динамика, то чем скорее проект привлечет требуемую сумму, тем выше шансы, что его смогут заприметить – сам Kickstarter об этом напишет, остальные также будут писать. Поэтому в общем я очень рад подобному успешному результату нашего стартапа“, – прокомментировал Юрий.Выпуск амортизирующих насадок запланировано осуществлять в КНР. А уже в скором будущем Rinsten планирует вернуться на данную краудфандинговую платформу со своим новым продуктом.По материалам ain.ua

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