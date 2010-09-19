Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,595 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Getaround привлек $45 млн для сервиса по совместному использованию автомобилей

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:43
#1
Премиум
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 2,741
Благодарностей: 786
УГ: 0
КП: 0.175
подарки
Getaround привлек $45 млн для сервиса по совместному использованию автомобилей


Сервис по совместному использованию автомобилей Getaround привлек $45 млн. инвестиций в третьем раунде финансирования, который возглавил новый инвестор Braemar Energy Ventures, с участием Toyota Motor Corp и китайской компании SAIC Motor.

В текущем инвестиционном раунде также участвовали и действующие инвесторы Menlo Ventures и Triangle Peak Partners, чтобы помочь Getaround активно развивать в глобальном масштабе свою новую стратегию партнерства с крупными транспортными игроками, с будущим прицелом на то, чтобы люди могли получать мгновенный доступ к беспилотным транспортным средствам, где бы они ни находились.

В последнее время Getaround заключил много партнерских соглашений – недавно компания объявила о подписании сделки с Uber, которая позволит водителям легко взять один из автомобилей из любого из его автопарков, расположенных вокруг Сан-Франциско, и использовать его для работы в такси-сервисе Uber.


В октябре стартап также начал сотрудничать с Toyota, и именно тогда он впервые сообщил, что этот автопроизводитель осуществил стратегические инвестиции в его компанию. Данный автопроизводитель всячески стимулирует использование его автомобилей в формате аренды, максимально упростив для водителей процедуру аренды его машин через сервис Getaround и позволяя рассчитываться за это с помощью лизинговых платежей.

Getaround также сотрудничает с Mercedes-Benz, в том числе и в плане скидок, когда новые водители желают арендовать подобные автомобили на его платформе. Стартап Getaround стремится сделать этот вариант более доступным для своих клиентов с помощью различных партнеров-автопроизводителей и передовых технологий, которые превращают аренду автомобиля в максимально простую процедуру.

Вы сможете увидеть этот прогресс и в будущем, когда станет возможным легко найти и получить доступ к беспилотным автомобилям. В настоящее время Getaround сосредоточен на программной и аппаратной интеграции, которая сделает это возможным после успешного тестирования беспилотной технологии. А тем временем стартап предлагает интересный способ для автопроизводителей снизить стоимость собственных автомобилей с помощью сервиса совместного использования машин.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/04/20/ge...-partnerships/

https://text.ru/antiplagiat/58f927dcafc28
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
CashToday на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Bus.com привлек $5 млн. для своего сервиса автобусов на заказ TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 2 06.04.2017 09:26
Foodsby привлек $5.9 миллиона для сервиса по доставке еды inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.03.2017 21:36
Стартап Hellocar привлек £1 млн для нового сервиса по продаже автомобилей CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 2 14.02.2017 02:24
Сайт для сравнения автомобилей напрокат Happycar привлек €2,6 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 3 10.11.2016 11:34
Стартап Zoox привлек $200 млн для разработки беспилотных автомобилей Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 6 01.07.2016 23:02

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Куплю модуль оплаты за сообщения для IPB.
От And691954 в разделе «Веб-программирование»
Аватара нет
Conglomerate Group - conglomerate-group.com
От user_ru в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Bayan4eg
EgoPay замораживает средства и отключает API
От Bayan4eg в разделе «Новости платежных систем»
Аватар klif81
BRO(BitRaDio)- музыкальная монета!
От klif81 в разделе «Новые и перспективные криптовалюты»
Аватар Metro
Создан летающий робот, управляемый силой мысли
От Metro в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар 7Irina7
Будь как дома: банки предложили валютным заемщикам арендовать свое жилье
От 7Irina7 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
408,595
Тем
465,476
Сообщений
11,488,733

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube