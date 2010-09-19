Getaround привлек $45 млн для сервиса по совместному использованию автомобилей

Сервис по совместному использованию автомобилей Getaround привлек $45 млн. инвестиций в третьем раунде финансирования, который возглавил новый инвестор Braemar Energy Ventures, с участием Toyota Motor Corp и китайской компании SAIC Motor.
В текущем инвестиционном раунде также участвовали и действующие инвесторы Menlo Ventures и Triangle Peak Partners, чтобы помочь Getaround активно развивать в глобальном масштабе свою новую стратегию партнерства с крупными транспортными игроками, с будущим прицелом на то, чтобы люди могли получать мгновенный доступ к беспилотным транспортным средствам, где бы они ни находились.
В последнее время Getaround заключил много партнерских соглашений – недавно компания объявила о подписании сделки с Uber, которая позволит водителям легко взять один из автомобилей из любого из его автопарков, расположенных вокруг Сан-Франциско, и использовать его для работы в такси-сервисе Uber.
В октябре стартап также начал сотрудничать с Toyota, и именно тогда он впервые сообщил, что этот автопроизводитель осуществил стратегические инвестиции в его компанию. Данный автопроизводитель всячески стимулирует использование его автомобилей в формате аренды, максимально упростив для водителей процедуру аренды его машин через сервис Getaround и позволяя рассчитываться за это с помощью лизинговых платежей.
Getaround также сотрудничает с Mercedes-Benz, в том числе и в плане скидок, когда новые водители желают арендовать подобные автомобили на его платформе. Стартап Getaround стремится сделать этот вариант более доступным для своих клиентов с помощью различных партнеров-автопроизводителей и передовых технологий, которые превращают аренду автомобиля в максимально простую процедуру.
Вы сможете увидеть этот прогресс и в будущем, когда станет возможным легко найти и получить доступ к беспилотным автомобилям. В настоящее время Getaround сосредоточен на программной и аппаратной интеграции, которая сделает это возможным после успешного тестирования беспилотной технологии. А тем временем стартап предлагает интересный способ для автопроизводителей снизить стоимость собственных автомобилей с помощью сервиса совместного использования машин.
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://techcrunch.com/2017/04/20/ge...-partnerships/
https://text.ru/antiplagiat/58f927dcafc28