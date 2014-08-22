liqui.io крипто биржа отзыв

Друзья, предупреждаю!!!
Администрация блокирует аккаунты при любой попытке высказаться !
Мне не водят мои деньги уже почти сутки!!! При попытке обсудить это в он лай чате, бал забанен:
System: Magadanman has been banned by Bitcoinfan on 1.00:00:00.
НЕ РЕКОМЕНДУЮ иметь с этой биржей хоть какие то дела!
Честно, какая то чепуха, смотрите что адми пишет:
Magadanman: Bitcoinfan, Помогите мне плз! Уже 12 часов не могу получить свои USDT, транзакции так и нет в блочейне!!! Спасибо
Bitcoinfan: Magadanman, Я понимаю вашу обеспокоенность, но могу вас заверить что волноваться не стоит. Транзакция есть в сети, просто так работают обозреватели, что не отображают ее моментально.
Bitcoinfan: Magadanman, вывод Tether оптимизируется, спасибо за понимание
Magadanman: Bitcoinfan, и Вам спасибо за понимание, Вы только мои USDT отправьте пожалуйста на указанный мною адрес!
Bitcoinfan: Magadanman, Транзакция отправлена. У вас есть TXID и когда вы увидите ее в обозревателе то сможете в этом убедиться
Magadanman: Bitcoinfan, Уважаемый Bitcoinfan если не сложно, возьмите пожалуйста TXID (9deeb46d4a80a292f5e770c0b6bde2c33b7a642586d723e38 0c3c81c53fd2a87) который Вы предоставили и попытайтесь самостоятельно хоть чтонибуть увидеть в обозревателе с его помощью!
Magadanman: Bitcoinfan, И если не сложно, с ориентируйте меня, когда я смогу увидеть с помощью этого TXID свою транзакцию? Через четверо суток? Или неделю? С такой скоростью вывода USDT думаю вряд ли получиться сформировать устойчиво позитивную репутацию!
Затем я написал еще много интересного, но эти "биржевики" тупо все стерли и заблокировали меня!
Продолжение следует....
добавлено через 27 минут
Цитата:
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Сообщение от Magadanman
Друзья, предупреждаю!!!
Администрация блокирует аккаунты при любой попытке высказаться !
Мне не водят мои деньги уже почти сутки!!! При попытке обсудить это в он лай чате, бал забанен:
System: Magadanman has been banned by Bitcoinfan on 1.00:00:00.
НЕ РЕКОМЕНДУЮ иметь с этой биржей хоть какие то дела!
Честно, какая то чепуха, смотрите что адми пишет:
Magadanman: Bitcoinfan, Помогите мне плз! Уже 12 часов не могу получить свои USDT, транзакции так и нет в блочейне!!! Спасибо
Bitcoinfan: Magadanman, Я понимаю вашу обеспокоенность, но могу вас заверить что волноваться не стоит. Транзакция есть в сети, просто так работают обозреватели, что не отображают ее моментально.
Bitcoinfan: Magadanman, вывод Tether оптимизируется, спасибо за понимание
Magadanman: Bitcoinfan, и Вам спасибо за понимание, Вы только мои USDT отправьте пожалуйста на указанный мною адрес!
Bitcoinfan: Magadanman, Транзакция отправлена. У вас есть TXID и когда вы увидите ее в обозревателе то сможете в этом убедиться
Magadanman: Bitcoinfan, Уважаемый Bitcoinfan если не сложно, возьмите пожалуйста TXID (9deeb46d4a80a292f5e770c0b6bde2c33b7a642586d723e38 0c3c81c53fd2a87) который Вы предоставили и попытайтесь самостоятельно хоть чтонибуть увидеть в обозревателе с его помощью!
Magadanman: Bitcoinfan, И если не сложно, с ориентируйте меня, когда я смогу увидеть с помощью этого TXID свою транзакцию? Через четверо суток? Или неделю? С такой скоростью вывода USDT думаю вряд ли получиться сформировать устойчиво позитивную репутацию!
Затем я написал еще много интересного, но эти "биржевики" тупо все стерли и заблокировали меня!
Продолжение следует....
А вот и продолжение!))
Супер "заряженная" поддержка тупо сливается на модера чата и указывает что он типа ни чего не решает)) уга га га!
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1557775.new#new
Самый быстрый способ решить вопрос, это обратится в поддержку. Данные посты ни чуть не ускоряют решение проблемы с вашей транзакцией. Bitcoinfan это модератор чата и отношения к администрации биржи не имеет, технические вопросы не решает.