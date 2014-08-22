Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:20
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.08.2014
Сообщений: 127
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
liqui.io крипто биржа отзыв
Друзья, предупреждаю!!!

Администрация блокирует аккаунты при любой попытке высказаться !

Мне не водят мои деньги уже почти сутки!!! При попытке обсудить это в он лай чате, бал забанен:
System: Magadanman has been banned by Bitcoinfan on 1.00:00:00.

НЕ РЕКОМЕНДУЮ иметь с этой биржей хоть какие то дела!

Честно, какая то чепуха, смотрите что адми пишет:

Magadanman: Bitcoinfan, Помогите мне плз! Уже 12 часов не могу получить свои USDT, транзакции так и нет в блочейне!!! Спасибо

Bitcoinfan: Magadanman, Я понимаю вашу обеспокоенность, но могу вас заверить что волноваться не стоит. Транзакция есть в сети, просто так работают обозреватели, что не отображают ее моментально.

Bitcoinfan: Magadanman, вывод Tether оптимизируется, спасибо за понимание

Magadanman: Bitcoinfan, и Вам спасибо за понимание, Вы только мои USDT отправьте пожалуйста на указанный мною адрес!

Bitcoinfan: Magadanman, Транзакция отправлена. У вас есть TXID и когда вы увидите ее в обозревателе то сможете в этом убедиться

Magadanman: Bitcoinfan, Уважаемый Bitcoinfan если не сложно, возьмите пожалуйста TXID (9deeb46d4a80a292f5e770c0b6bde2c33b7a642586d723e38 0c3c81c53fd2a87) который Вы предоставили и попытайтесь самостоятельно хоть чтонибуть увидеть в обозревателе с его помощью!
Magadanman: Bitcoinfan, И если не сложно, с ориентируйте меня, когда я смогу увидеть с помощью этого TXID свою транзакцию? Через четверо суток? Или неделю? С такой скоростью вывода USDT думаю вряд ли получиться сформировать устойчиво позитивную репутацию!

Затем я написал еще много интересного, но эти "биржевики" тупо все стерли и заблокировали меня!

Продолжение следует....

добавлено через 27 минут
Цитата:
Сообщение от Magadanman Посмотреть сообщение
Друзья, предупреждаю!!!

Администрация блокирует аккаунты при любой попытке высказаться !

Мне не водят мои деньги уже почти сутки!!! При попытке обсудить это в он лай чате, бал забанен:
System: Magadanman has been banned by Bitcoinfan on 1.00:00:00.

НЕ РЕКОМЕНДУЮ иметь с этой биржей хоть какие то дела!

Честно, какая то чепуха, смотрите что адми пишет:

Magadanman: Bitcoinfan, Помогите мне плз! Уже 12 часов не могу получить свои USDT, транзакции так и нет в блочейне!!! Спасибо

Bitcoinfan: Magadanman, Я понимаю вашу обеспокоенность, но могу вас заверить что волноваться не стоит. Транзакция есть в сети, просто так работают обозреватели, что не отображают ее моментально.

Bitcoinfan: Magadanman, вывод Tether оптимизируется, спасибо за понимание

Magadanman: Bitcoinfan, и Вам спасибо за понимание, Вы только мои USDT отправьте пожалуйста на указанный мною адрес!

Bitcoinfan: Magadanman, Транзакция отправлена. У вас есть TXID и когда вы увидите ее в обозревателе то сможете в этом убедиться

Magadanman: Bitcoinfan, Уважаемый Bitcoinfan если не сложно, возьмите пожалуйста TXID (9deeb46d4a80a292f5e770c0b6bde2c33b7a642586d723e38 0c3c81c53fd2a87) который Вы предоставили и попытайтесь самостоятельно хоть чтонибуть увидеть в обозревателе с его помощью!
Magadanman: Bitcoinfan, И если не сложно, с ориентируйте меня, когда я смогу увидеть с помощью этого TXID свою транзакцию? Через четверо суток? Или неделю? С такой скоростью вывода USDT думаю вряд ли получиться сформировать устойчиво позитивную репутацию!

Затем я написал еще много интересного, но эти "биржевики" тупо все стерли и заблокировали меня!

Продолжение следует....
А вот и продолжение!))

Супер "заряженная" поддержка тупо сливается на модера чата и указывает что он типа ни чего не решает)) уга га га!

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1557775.new#new

Самый быстрый способ решить вопрос, это обратится в поддержку. Данные посты ни чуть не ускоряют решение проблемы с вашей транзакцией. Bitcoinfan это модератор чата и отношения к администрации биржи не имеет, технические вопросы не решает.
__________________
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Последний раз редактировалось Magadanman; Сегодня в 01:48. Причина: Добавлено сообщение
Magadanman на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:56
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