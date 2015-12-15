Банки России вспомнили о молодых клиентах

Национальное бюро кредитных историй зафиксировало наибольший рост клиентской базы банковского сектора России, в возрастной группе до 25 лет, на 0,4 процента, с 4,8 до 5,2 процента, за первые три месяца текущего года. И самым большим спросом среди молодёжи пользуется банковский продукт, под названием кредитные карты. Банкам пришлось менять политику по привлечению клиентуры, и начать завлекать в свои сети более молодых потребителей.
По итогам работы банковского сектора за первые три месяца текущего года, 10,6 процента выданных кредитных карт пришлось на клиентов возрастной группы до 25 лет. Тогда как по результатам четвёртого квартала прошлого года, на долю молодых клиентов приходилось 9,2 процента оформленных кредитных карт. При этом аналитики не зафиксировали рост потребительского кредитования, следи клиентов возрастной группы до 25 лет, 8 процентов, в конце прошлого года - 7,9 процента.
Зафиксировано сокращение кредитования с обеспечением клиентов возрастной группы до 25 лет. На долю молодых клиентов банков пришлось автокредитования и ипотеки 4 и 4,8 процента, соответственно, по итогам первого квартала текущего года.
Причина работы банковского сектора с молодыми клиентами состоит в том, что для достаточного развития не хватает количества так называемых "зрелых" и хороших заёмщиков. Именно поэтому, кредитные организации делают ставку на привлечение в свои сети молодых людей, которые мало что знают о кредитной кабале, так как они только вступают во взрослую жизнь, после окончания средних и высших учебных заведений. Именно поэтому основным драйвером роста оказались кредитные карты, так как они ближе и понятнее молодым людям.
Основная доля заёмщиков в банковском секторе приходится на граждан возрастной группы 30-39 лет, доля которых на кредитном рынке продолжает расти, на 0,1 процента за первые три месяца 2017 года, достигнув отметки 31,1 процента. Доля заёмщиков возрастной группы 40-49 лет составляет 22,3 процента, за квартал снижение на 0,2 процента. Больше всего зафиксировано сокращение доли заёмщиков на рынке кредитования среди клиентов возрастной группы 50-59 лет, на 0,3 процента, до 17,4 процента, за первые три месяца 2017 года.
специально для mmgp.ru