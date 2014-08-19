Citibank Ukraine выплатит 1,3 млрд грн акционерам компании в качестве дивидентов

На брифинге, пресс-служба Citibank Ukraine заявила, что банк собирается выплатить дивиденты на сумму 1,3 млрд грн, за результатами деятельности в 2016 году. Дивиденты будут выплачены в течение шести месяцев, и непосредственно акционерам.
Напомним, что согласно данным НБУ, акционерами компании являются Citibank Overseas Investment Corporation и Citicorp Leasing International LLC.
Такое решение было принято акционерами компании на собрании, которое произошло в эту среду.
Несмотря на то, что большинство банков Украины получили убыток, Citibank удалось одержать достаточно весомую прибыль в размере 1,438 млрд грн.
ПАТ "Ситибанк" было создана в 1998 году, как "дочка" крупнейшего международного банка Citibank N.A. Филиал имеет консервативную бизнес-модель и обслуживает в основном иностранных корпоративных клиентов группы Citi в Украине.
Специально для mmgp.ru