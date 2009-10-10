Иностранные инвесторы сметали Облигации Федерального Займа, как горячие пирожки

Иностранный инвестиционный капитал, в марте, купил облигаций федерального займа на общую сумму 159 млрд рублей, что стало настоящим рекордом за всё время продаж ОФЗ. С таким заявлением вышел к журналистам представитель пресс-центра Центрального Банка России.
Благодаря повышенному спросу со стороны иностранных инвесторов к российским ценным бумагам, национальная валюта продолжает укрепляться, такое мнение было высказано в Центральном Банке России.
Рубль дорожал, в основном, во второй части марта. Связано это было с мягкой риторикой правительства США. Кстати говоря, похожая с российскими ценными бумагами история, произошла на рынках и других развивающихся стран.
Повышенный спрос со стороны иностранных инвесторов на ОФЗ был связан с заявлениями ЦБ России, о дальнейшем снижении ключевой ставки, а так же с хорошей статистикой по инфляции.
Столь масштабные инвестиции, позволили Министерству финансов полностью выполнить план заимствований на первый квартал текущего года.
В целом, на российском рынке долговых обязательств получено инвестиций, в январе - 120 млрд рублей, в декабре прошлого года, 141 млрд рублей. По оценкам специалистов, до 80 процентов инвестиций в ОФЗ приходится на иностранных инвесторов.
По материалам ВЕСТИФИНАНС-РУ