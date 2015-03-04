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Bellingcat обнародовала доказательства присутствия мощнейших танков РФ Т-90 на Донбас Bellingcat обнародовала доказательства присутствия мощнейших танков РФ Т-90 на Донбассе







Международная исследовательская группа Bellingcat привела доказательства присутствия на Донбассе новейших российских танков семейства Т-90 и их использования в боях против Вооруженных сил Украины. Эксперты отмечают, что на востоке Украины присутствовали танки Т-90 и Т-90А, которые немного отличаются конфигурацией башен. Об этом говорится в отчете исследователей, обнародованном на официальном сайте.



В Bellingcat отметили, что российский танк Т-90 разработан на базе Т-72 и является самой мощной бронетанковой техникой, находящейся на вооружении сухопутных войск РФ. Одной из его отличительных черт являются так называемые горящие глаза - комплекс оптико-электронного противодействия Штора-1. Он используется для нарушения работы систем лазерного наведения атакующих противотанковых снарядов. В связи с этим данную модификацию танка могут путать с украинским Т-84. Тем не менее, они сильно отличаются конфигурациями башен (Т-90 имеет ярко выраженную клиновидную форму) и системами пуска дымовых гранат.







Первые сообщения о присутствии Т-90 на Донбассе начали появляться летом 2014 года. Противник их использовал во время боев в районе Иловайска. Однако до 2016 года материалов, которые подтвердили бы эту информацию, было очень мало. Специалисты нашли в YouTube видео, снятое 25 августа 2014 года в конце боев за Иловайск. При этом в то время украинские военные сумели еще и уничтожить несколько подобных танков. Подтверждение места съемки было сделано с помощью определения геолокации.



YouTube YouTube

"Видео было снято рядом с железнодорожным переездом к юго-востоку от села Лысое (48.469797 39.596891), расположенного в Луганской области", - говорится в сообщении. В этот период ВСУ занимали позиции всего в 6 километрах к западу от Лысого. Этим объясняется тот факт, что у Т-90 были открыты "горящие глаза".



Приведены и доказательства того, что этими танками управляли военные из 136-ой отдельной мотострелковой бригады, которая была специально переброшена Россией в Украину. По имеющимся в сети снимкам специалисты с помощью геолокации смогли определить места их съемки. На некоторых из фото можно определить модели танков и принадлежность военнослужащих к 136-ой бригаде.















Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в ряде СМИ появилась информация о том, что якобы эксперты из Bellingcat обнаружили информацию о том, что украинский "Бук" находился около Донецка за два дня до того, как был сбит самолет Boeing-777 рейса MH17 по маршруту "Амстердам-Куала-Лумпур". В свою очередь группа журналистов-расследователей Bellingcat опровергла эту информацию. Дело в том, что снимки ЗРК "Бук" с геолокацией в Донецкой области опубликовал в 2014 году капеллан ВСУ Михаил Гредиль. Но фотография появилась в сети 15 июля 2014 года - за два дня до того, как был сбит самолет. По координатам "Бук" находился в поле, "которое функционировало как украинский военный лагерь". Международная исследовательская группа Bellingcat привела доказательства присутствия на Донбассе новейших российских танков семейства Т-90 и их использования в боях против Вооруженных сил Украины. Эксперты отмечают, что на востоке Украины присутствовали танки Т-90 и Т-90А, которые немного отличаются конфигурацией башен. Об этом говорится в отчете исследователей, обнародованном на официальном сайте.В Bellingcat отметили, что российский танк Т-90 разработан на базе Т-72 и является самой мощной бронетанковой техникой, находящейся на вооружении сухопутных войск РФ. Одной из его отличительных черт являются так называемые горящие глаза - комплекс оптико-электронного противодействия Штора-1. Он используется для нарушения работы систем лазерного наведения атакующих противотанковых снарядов. В связи с этим данную модификацию танка могут путать с украинским Т-84. Тем не менее, они сильно отличаются конфигурациями башен (Т-90 имеет ярко выраженную клиновидную форму) и системами пуска дымовых гранат.Первые сообщения о присутствии Т-90 на Донбассе начали появляться летом 2014 года. Противник их использовал во время боев в районе Иловайска. Однако до 2016 года материалов, которые подтвердили бы эту информацию, было очень мало. Специалисты нашли в YouTube видео, снятое 25 августа 2014 года в конце боев за Иловайск. При этом в то время украинские военные сумели еще и уничтожить несколько подобных танков. Подтверждение места съемки было сделано с помощью определения геолокации."Видео было снято рядом с железнодорожным переездом к юго-востоку от села Лысое (48.469797 39.596891), расположенного в Луганской области", - говорится в сообщении. В этот период ВСУ занимали позиции всего в 6 километрах к западу от Лысого. Этим объясняется тот факт, что у Т-90 были открыты "горящие глаза".Приведены и доказательства того, что этими танками управляли военные из 136-ой отдельной мотострелковой бригады, которая была специально переброшена Россией в Украину. По имеющимся в сети снимкам специалисты с помощью геолокации смогли определить места их съемки. На некоторых из фото можно определить модели танков и принадлежность военнослужащих к 136-ой бригаде.Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в ряде СМИ появилась информация о том, что якобы эксперты из Bellingcat обнаружили информацию о том, что украинский "Бук" находился около Донецка за два дня до того, как был сбит самолет Boeing-777 рейса MH17 по маршруту "Амстердам-Куала-Лумпур". В свою очередь группа журналистов-расследователей Bellingcat опровергла эту информацию. Дело в том, что снимки ЗРК "Бук" с геолокацией в Донецкой области опубликовал в 2014 году капеллан ВСУ Михаил Гредиль. Но фотография появилась в сети 15 июля 2014 года - за два дня до того, как был сбит самолет. По координатам "Бук" находился в поле, "которое функционировало как украинский военный лагерь".

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