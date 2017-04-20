Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Inter-Group - inter-group.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 19:11
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.08.2013
Сообщений: 6,952
Благодарностей: 2,123
УГ: 1
КП: 0.508
подарки
Inter-Group - inter-group.cc
Я не админ/владелец проекта

Старт: 20.04.2017


О проекте:

Цитата:
Наша компания занимается инвестициями в торговлю бинарными опционами и рынок Forex. Инвестируйте и пользуйтесь всеми преимуществами одного из самых ликвидных рынков, не торгуя самостоятельно. Торговлей на Вашем счете будут управлять опытные трейдеры, а Ваша потенциальная прибыль при этом ничем не ограничена. Никакого риска — доверяя средства трейдерам Inter-Group, Вы гарантированно получите назад вложенную сумму, а потенциальная прибыль значительно превышает банковские проценты.
Инвестиционные планы:


Цитата:
+8% к вкладу за 24 часа, начисления каждые 24 часа
+12% к вкладу за 36 часов,начисления каждый час
+18% к вкладу за 48 часов,начисления каждую минуту
Минимальная сумма вклада: 100 руб.
Максимальная сумма вклада: 10000 руб.
Минимальная сумма для выплат: 15 руб

Платёжные системы:
- Advcash
- Payeer
- Perfect Money
- CoinPayments

Выплаты: инстант

Реферальная система многоуровневая:
7% - 2% - 1%

Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:
Цитата:
Date : 04/20/2017 16:01
From/To Account : U12114905
Amount : -49.94
Currency : USD
Batch : 173414757
Memo : Shopping Cart Payment. inter-group.cc.
Payment ID : 01igarx_20
__________________
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O1igarx на форуме  
Старый Сегодня, 19:19
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.11.2015
Сообщений: 285
Благодарностей: 240
УГ: 3
КП: 0.000
Re: Inter-Group - inter-group.cc
Вклад:

Дата операции: 20 Апр 2017 17:26
ID операции: 344092813
Тип операции: перевод
Магазин: inter-group.cc
Статус: выполнен
Сумма списания: 1 000.00 p
Сумма получения: 1 000.00 p

Описание счета: inter-group.cc
Номер счета в магазине: mango_20
__________________
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natasha21 на форуме  
Старый Сегодня, 19:24
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,807
Благодарностей: 10,897
УГ: 8
КП: 0.033
подарки
Re: Inter-Group - inter-group.cc
ну, по ттх так себе, на троечку - хост регистратора, скрипт неизвестный, ссл на год правда... но плантики интересные... посмотрим как пойдет...
__________________
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 19:24
#4
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 25
Благодарностей: 17
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Inter-Group - inter-group.cc
Депозит
Дата операции: 20 Апр 2017 17:54
ID операции: 344105649
Тип операции: перевод
Магазин: inter-group.cc
Статус: выполнен
Сумма списания: 2 000.00 p
Сумма получения: 2 000.00 p

Описание счета: inter-group.cc
Номер счета в магазине: HyipRoomMonitor_20
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: Снимок.PNG Просмотров: 0 Размер: 20.6 Кб ID: 184232  
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HyipRoomMonitor на форуме  
Старый Сегодня, 19:27
#5
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,807
Благодарностей: 10,897
УГ: 8
КП: 0.033
подарки
Re: Inter-Group - inter-group.cc
блин, опять старый...
Цитата:
1
Дней онлайн
255
Инвесторов
87 203.20
Инвестировано
9 031.40
Выплачено
таблица перевернута, есси чо
__________________
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 19:32
#6
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,452
Благодарностей: 5,941
УГ: 27
КП: 0.120
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награды Волшебный горшочек 
Re: Inter-Group - inter-group.cc
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
опять старый...
был рестарт, но депы не принимали. после старта принесли, да я сам видел пару часов назад
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Ярослав Яценко на форуме  
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