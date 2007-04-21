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IKEA запустила интернет-магазин в Москве и Санкт-Петербурге

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IKEA запустила интернет-магазин в Москве и Санкт-Петербурге
Минимальная стоимость доставки для покупки весом до 30 кг составит 349 рублей



Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Шведская IKEA, владеющая сетью магазинов мебели и товаров для дома, в четверг объявила о запуске интернет-магазина в Москве и Санкт-Петербурге. С 20 апреля интернет-магазин заработал для жителей Москвы и региона в пределах Московского малого кольца, с 24 апреля он заработает в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Эта услуга также доступна в ряде городов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

В течение 2017 года IKEA планирует запустить интернет-продажи в регионах присутствия, а также в городах и областях с высоким уровнем проникновения интернета и потенциально большим интересом к покупкам онлайн. По мере расширения сервиса к зоне обслуживания интернет-магазина присоединятся Адыгея, Казань, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа, Омск и Екатеринбург. В результате запуска доступ к онлайн-магазину получат еще 25 млн людей, живущих вдали от магазинов компании.

В 2013 году IKEA начала тестировать онлайн-магазин в Омске, в феврале 2015 года компания развернула интернет-продажи в ряде крупных городов Сибири и Дальнего Востока. На начальном этапе в интернет-магазине будет представлено 4,8 тыс. товаров. Минимальная стоимость доставки для покупки весом до 30 кг составит 349 рублей, доставку будут осуществлять партнеры ритейлера. В России IKEA работает с 2000 года, ее сеть объединяет 14 торговых центров "МЕГА" с магазинами "ИКЕА".

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