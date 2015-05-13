Jaanuu привлек $5 млн для производства антибактериальной медицинской одежды

Стартап Jaanuu, расположенный в Лос-Анджелесе (Калифорния), привлек $ 5 млн финансирования для производства медицинской одежды.
Инвестиции предоставил венчурный фонд Sipadan Capital в сотрудничестве с Global Capital. Финансирование также поддержали бизнес ангелы: Дэн Нордстром (в прошлом генеральный директор nordstrom.com), Дебора Бентон (партнер Bouqs, Carbon38), Джон Са (генеральный директор Legal Zoom), Рон Беркли (основатель Yucaipa), Шон Коллинз (основатель венчурного фонда BCG Digital Ventures), Рик Марини (основатель компании Tickle). Компания нацелена использовать средства для ускорения роста, для разработки новых продуктов, а также для увеличения дальнейших продаж.
Основанная в 2013 году под руководством Шана Сези (сейчас генеральный директор) совместно с Нелой Сети (педиатр, доктор медицинских наук), Jaanuu производит медицинскую одежду для специалистов здравоохранения и представляет серьезную альтернативу обычной одежде.
Продукция Jaanuu производится из запатентованной антимикробной ткани, которая сокращает появления бактерий и способна выдержать суровый условия медицинских заведений.
Также напомню, что стартап за все свое время существования привлекла порядка $7.6 млн инвестиций, закрыв при этом 5 раундов.
Специально для MMGP.RU