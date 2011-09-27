Tigrenish



Имя: Виталий Пол: Мужской Адрес: Украина Регистрация: 27.09.2011 Сообщений: 4,542 Благодарностей: 1,843 УГ: 31 КП: 0.419 подарки награды

Mastercard: теперь и карты будут защищены сканером отпечатка пальца

Биометрические способы защиты становятся все более востребованы на рынке банковских платежей и идентификации личности. Многие платежные компании, использующие мобильные приложения в качестве оплаты товаров, уже давно внедрили подобный способ подтверждения транзакции. Но как же быть с обычными пластиковыми картами с магнитной лентой, которые менее защищены и могут быть использованы мошенниками в корыстных целях. Международная платежная компания MasterCard, решила уменьшить риски и позволить клиентам чувствовать, что их деньги в полной сохранности. Вы помните как для оплаты товара в магазине или получения денег в банкомате, Вы каждый раз стараетесь прикрывать свой PIN код и никто не мог его подсмотреть. Уменьшает ли это риск? Да, но все равно потеря единственных четырех цифр, отделяющих злоумышленника от доступа к честно заработанным деньгам, очень велика. Да и подпись не решает проблему, подделать ее также легко, как подсмотреть PIN-код.



Другое дело наличия на карте сканера отпечатка пальца. Его крайне сложно подделать, он всегда с клиентом, его нельзя забыть, как физически, так и умственно. Самой большой проблемой является смена отпечатка пальца. Если вдруг злоумышленнику удалось получить доступ к карте, а также подделать отпечаток пальца, то эти данные не так легко изменить, как тот же PIN-код.





Представители Mastercard подчеркнули, что между обычной картой и картой с биометрической защитой нет никакого принципиального отличия по виду. Она такой же толщины, точно также совместима с терминалами, банкоматами. Единственным исключением становятся старые терминалы, принимающие только карты с магнитной лентой. В таком случае, у клиента могут возникнуть трудности с оплатой товара или услуги.



Как же получить карту нового образца? Да, также, как и новые биометрические документы, которые вот уже пол года успешно выдают в паспортном столе Украине, тоже касается и биометрических заграничных паспортов. Клиенту требуется обратиться в банк, запросить выпуск или перевыпуск карты, сделать скан двух разных отпечатков пальцев и дождаться получения пластикового шедевра. Все данные хранящиеся на чипе карты зашифрованы.



К сожалению, пока проект проходит тестирование только на территории Южной Африки, но уже в ближайшие месяцы, ожидается экспансия на территорию Европы и Азии.



По материалам itc.ua



Биометрические способы защиты становятся все более востребованы на рынке банковских платежей и идентификации личности. Многие платежные компании, использующие мобильные приложения в качестве оплаты товаров, уже давно внедрили подобный способ подтверждения транзакции. Но как же быть с обычными пластиковыми картами с магнитной лентой, которые менее защищены и могут быть использованы мошенниками в корыстных целях. Международная платежная компания MasterCard, решила уменьшить риски и позволить клиентам чувствовать, что их деньги в полной сохранности. Вы помните как для оплаты товара в магазине или получения денег в банкомате, Вы каждый раз стараетесь прикрывать свой PIN код и никто не мог его подсмотреть. Уменьшает ли это риск? Да, но все равно потеря единственных четырех цифр, отделяющих злоумышленника от доступа к честно заработанным деньгам, очень велика. Да и подпись не решает проблему, подделать ее также легко, как подсмотреть PIN-код.Другое дело наличия на карте сканера отпечатка пальца. Его крайне сложно подделать, он всегда с клиентом, его нельзя забыть, как физически, так и умственно. Самой большой проблемой является смена отпечатка пальца. Если вдруг злоумышленнику удалось получить доступ к карте, а также подделать отпечаток пальца, то эти данные не так легко изменить, как тот же PIN-код.Представители Mastercard подчеркнули, что между обычной картой и картой с биометрической защитой нет никакого принципиального отличия по виду. Она такой же толщины, точно также совместима с терминалами, банкоматами. Единственным исключением становятся старые терминалы, принимающие только карты с магнитной лентой. В таком случае, у клиента могут возникнуть трудности с оплатой товара или услуги.Как же получить карту нового образца? Да, также, как и новые биометрические документы, которые вот уже пол года успешно выдают в паспортном столе Украине, тоже касается и биометрических заграничных паспортов. Клиенту требуется обратиться в банк, запросить выпуск или перевыпуск карты, сделать скан двух разных отпечатков пальцев и дождаться получения пластикового шедевра. Все данные хранящиеся на чипе карты зашифрованы.К сожалению, пока проект проходит тестирование только на территории Южной Африки, но уже в ближайшие месяцы, ожидается экспансия на территорию Европы и Азии.

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