Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,519 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Украине приостановлена работа 5 из 6 ТЭС

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Политика. Экономика. История. Власть. Выборы.
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:28
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 4,834
Благодарностей: 1,469
УГ: 17
КП: 0.179
подарки
награды Волшебный горшочек 
В Украине приостановлена работа 5 из 6 ТЭС
На данный момент работает только Луганская ТЭС, которую останавливать нельзя, так как она является единственным стабильным источником электричества для северной части Луганской области.

В Украине остановилась предпоследняя антрацитовая тепловая электростанция из тех, что находятся на подконтрольной Украине территории - Славянская ТЭС в Николаевке. Об этом свидетельствует ежедневная статистика Минэнерго накоплении складов ТЭС углем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

По состоянию на 18 апреля продолжает работу только Луганская ТЭС в Счастье, которая работает обособленно от ОЭС Украины и является единственным стабильным источником электричества для северной части Луганской области. Ожидаемый срок вырабатывания складов на этой ТЭС - 44 суток.

В начале 2017 года на Донбассе украинцы заблокировали три железнодорожные ветки, что привело к остановке поставок антрацитового угля, на котором работает половина украинских ТЭС. Через некоторое время по решению СНБО блокада была узаконена. Из-за прекращения поставок угля с Донбасса Украина начала импортировать дефицитный антрацит.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики и угольной промышленности планирует запретить ввоз угля из России. Речь идет о дефицитной антрацитну группу, которая добывается на неподконтрольной территории Украины.

Также, в этом году Украина импортировала из России более половины от общего объема импорта угля.

Источники:
http://censor.net.ua/n436711
http://112.ua/ekonomika/slavyanskaya...va-384953.html
https://euroua.com/ukraine/economic/...-vmesto-rossii
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Уникальный инвестиционный блог, только лучшие проекты - e-invest.biz!
Выгодный обмен
Denver10 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В России приостановлена работа над законопроектом о криптовалютах Анна Чернобай Новости криптовалют 0 07.12.2016 15:01
Работа форекс-брокеров в России может быть приостановлена chu Новости в мире финансов и инвестиций 12 03.10.2015 19:17
В обменных пунктах Казахстана приостановлена продажа валюты moskva Новости в мире финансов и инвестиций 4 17.09.2015 16:45
В офисе компании Яндекс.Деньги обыск, работа частично приостановлена. Grekoff Новости платежных систем 32 01.08.2014 15:15

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Анна Чернобай
Средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
От Анна Чернобай в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Анна Чернобай
Бывший глава Microsoft не сошелся с Биллом Гейтсом во взглядах
От Анна Чернобай в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Villa1981
Банки избавились от рекордного объема корпоративной просрочки
От Villa1981 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар inForex
Нужна Помощь опытного трейдера!
От inForex в разделе «Forex: форум для начинающих»
Аватара нет
Хочешь разбогатеть? Открой собственное казино!
От kayrataituarov в разделе «Казино»
Аватар moskva
Овощи «борщового набора» в Украине: цены падают
От moskva в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
408,519
Тем
465,348
Сообщений
11,485,141

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube