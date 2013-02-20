В Украине приостановлена работа 5 из 6 ТЭС

На данный момент работает только Луганская ТЭС, которую останавливать нельзя, так как она является единственным стабильным источником электричества для северной части Луганской области.
В Украине остановилась предпоследняя антрацитовая тепловая электростанция из тех, что находятся на подконтрольной Украине территории - Славянская ТЭС в Николаевке. Об этом свидетельствует ежедневная статистика Минэнерго накоплении складов ТЭС углем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
По состоянию на 18 апреля продолжает работу только Луганская ТЭС в Счастье, которая работает обособленно от ОЭС Украины и является единственным стабильным источником электричества для северной части Луганской области. Ожидаемый срок вырабатывания складов на этой ТЭС - 44 суток.
В начале 2017 года на Донбассе украинцы заблокировали три железнодорожные ветки, что привело к остановке поставок антрацитового угля, на котором работает половина украинских ТЭС. Через некоторое время по решению СНБО блокада была узаконена. Из-за прекращения поставок угля с Донбасса Украина начала импортировать дефицитный антрацит.
Ранее сообщалось, что Министерство энергетики и угольной промышленности планирует запретить ввоз угля из России. Речь идет о дефицитной антрацитну группу, которая добывается на неподконтрольной территории Украины.
Также, в этом году Украина импортировала из России более половины от общего объема импорта угля.
Источники:
http://censor.net.ua/n436711
http://112.ua/ekonomika/slavyanskaya...va-384953.html
https://euroua.com/ukraine/economic/...-vmesto-rossii