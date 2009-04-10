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В Швеции откроется музей плохих инноваций
Компьютер специально для микроблоггерства, омолаживающая маска, которая обжигает лица, и другие блестящие идеи стартаперов и крупных брендов наконец-то обрели дом.
В стартапы сегодня вкладывается столько денег, что многие предприниматели пытаются построить бизнес вокруг самых нелепых идей. Успешными становятся считанные единицы инноваторов, а изобретения остальных гениев предпринимательства отправляются прямиком на свалку истории. По крайней мере до недавнего времени.
В городе Хельсингборг на юге Швеции этим летом откроется Музей неудач: масштабная частная коллекция нелепых изобретений, провальных новых товаров популярных брендов и продукции стартапов, которые не смогли добраться не то что до первого раунда инвестиций, а до первых этапов краудфандинга. CBC News поговорил с основателем музея Сэмюэлем Уэстом, чтобы узнать, зачем он собирает неудавшиеся идеи и какие из них любит больше всего.
Уэст начал собирать коллекцию провальных инноваций не потому, что ненавидит бизнес. Напротив, он более 6 лет изучал инновации, посещал конференции для стартапов и прилежно изучал плоды труда тех бизнесменов, которые преуспели в своем деле.
“Все в бизнесе знают, что 80-90% инновационных продуктов ожидает провал, но никто не обращает внимание на то, кто именно терпит неудачу”, - объясняет Уэст. “В какой-то момент мне надоело, что все боготворят успех. Я начал собирать провальные товары, и вскоре это стало одержимостью”.
материал с ibusiness.ru