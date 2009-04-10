Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,496 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Швеции откроется музей плохих инноваций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 07:37
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 6,050
Благодарностей: 3,589
УГ: 8
Записей в FX-блоге: 500
Подписок: 41
подарки
награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
В Швеции откроется музей плохих инноваций
Компьютер специально для микроблоггерства, омолаживающая маска, которая обжигает лица, и другие блестящие идеи стартаперов и крупных брендов наконец-то обрели дом.

В стартапы сегодня вкладывается столько денег, что многие предприниматели пытаются построить бизнес вокруг самых нелепых идей. Успешными становятся считанные единицы инноваторов, а изобретения остальных гениев предпринимательства отправляются прямиком на свалку истории. По крайней мере до недавнего времени.

В городе Хельсингборг на юге Швеции этим летом откроется Музей неудач: масштабная частная коллекция нелепых изобретений, провальных новых товаров популярных брендов и продукции стартапов, которые не смогли добраться не то что до первого раунда инвестиций, а до первых этапов краудфандинга. CBC News поговорил с основателем музея Сэмюэлем Уэстом, чтобы узнать, зачем он собирает неудавшиеся идеи и какие из них любит больше всего.

Уэст начал собирать коллекцию провальных инноваций не потому, что ненавидит бизнес. Напротив, он более 6 лет изучал инновации, посещал конференции для стартапов и прилежно изучал плоды труда тех бизнесменов, которые преуспели в своем деле.

“Все в бизнесе знают, что 80-90% инновационных продуктов ожидает провал, но никто не обращает внимание на то, кто именно терпит неудачу”, - объясняет Уэст. “В какой-то момент мне надоело, что все боготворят успех. Я начал собирать провальные товары, и вскоре это стало одержимостью”.

материал с ibusiness.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Дополнительные плюшки успешным рефералам

Рейтинг инвестиционных счетов
tanrad на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Museumofcoins.ru Музей монет Иван Иванов 503087941 Экономические игры 160 17.04.2017 19:29
Джордж Лукас построит музей за $1 миллиард Влад555 Новости в мире финансов и инвестиций 6 17.01.2017 23:50
В малазийском Джорджтауне открылся музей золота mokin35 Новости в мире финансов и инвестиций 1 22.07.2015 18:56
Венский музей приобрел картину за биткойны Alex077 Новости криптовалют 1 25.04.2015 15:37
Музей Слива PizzaCompany Букмекерство: общий форум 14 22.03.2013 13:36

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар all-hyips
moneyps.com - MoneyPs
От all-hyips в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Master wise
Публичное тестирование стратегий от Master wise. Прогнозы, комментарии, отчёт.
От Master wise в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар Svetlya4ok
"1+1" покупает последнего независимого оператора спутникового телевидения Viasat
От Svetlya4ok в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар jinna
pm-cash.biz - pm-cash
От jinna в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Форекс советник ZETv9 от 3%до 40% в день
От forex-cup в разделе «Торговые стратегии»
Аватар myhyipsnet
MELEVER - melever.com
От myhyipsnet в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
408,496
Тем
465,309
Сообщений
11,483,819

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube