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Россия берёт пример с США и запускает ипотечную фибрику

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#1
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Россия берёт пример с США и запускает ипотечную фибрику


Правительство России начинает брать уроки жизни у США, пытаясь подстегнуть развитие национального рынка недвижимости.

Агентство ипотечного жилищного кредитования, в 2016 году дало старт проекту, который разрешает кредитным организациям, объединять ипотечные закладные, в так называемые пулы, для последующей их защиты под гарантии государства.

Первой организацией, которая сможет проверить на практике работу проекта, который получил название "Фабрика ИЦБ" сможет финансовая Группа ВТБ, которая в конце текущего квартала намеревается запустить в оборот долговые облигации, которые будут обеспечены ипотечным пулом закладных, на общую сумму 50 миллиардов рублей. Такой шаг российских властей можно назвать аналогом Fannie Mae.

Андрей Сучков, возглавляющий управление секьюритизации ВТБ Капитал заявил, что финансовая группа пытается понять, каков будет интерес инвесторов, к такому виду ценных бумаг.

Правительство России, таким образом, пытается привлечь на ипотечный рынок недвижимости, стоимостью 4,5 трлн рублей, новых покупателей, рассчитывая сократить стоимость заимствований. Параллельно перед властями стоит задача, повысить конкуренцию и улучшить жилищные условия граждан страны. Новый вид долговых обязательств предлагает среднюю ставку в 12 процентов, с уровнем дефолтов менее трёх процентов, что является хорошим предложением для инвесторов. Но рынок слишком мал, а частные инвесторы не совсем понимают, как оценивать риски, покупая такие активы.

Как ни странно, ипотечный рынок жилья продемонстрировал свою устойчивость, не смотря на самую продолжительную рецессию, за последние 20 лет, увеличившись на 13 процентов, не смотря на то, что в 2016 году рост экономики страны был в отрицательной зоне. Рынок ипотеки получал солидные субсидии из государственной казны. В момент возвращения национальной экономики к росту, банки в марте выдали рекордное количество ипотечных кредитов, на общую сумму 150 млрд рублей, что на 26 процентов выше показателей марта прошлого года.

Но, не смотря на это, если провести коррекцию ипотечного рынка на размер экономики РФ, то окажется, что он равняется всего лишь 25 процентам ипотечного рынка Польши. При этом более 70 процентов ипотечного рынка в России приходится на государственные банковские структуры.

И теперь в игру вступит Ипотечная Фабрика. Разработанный механизм позволит разогреть конкуренцию и снизить процентные ставки, упрощая и стандартизируя процесс защиты ипотеки, в тот момент, когда АИЖК возьмёт на себя роль обеспечения гарантий государства по кредитам.

По схожей модели в США были созданы два проекта Fannie Mae и Freddie Mac. Которые владеют, или являются гарантами почти 50 процентов ипотечных обязательств США. Такой же стратегии будет придерживаться и АИЖК, добиваясь роста доли выпущенных при своей поддержке ипотечных ценных бумаг, до 45 процентов, через три года.

специально для mmgp.ru
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