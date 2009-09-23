Бельгия предлагает ограничить все транзакции с биткоином



Министр юстиции Бельгии предложил конфисковать все находящиеся в обращении криптовалюты и ввести регулирование всех транзакций с цифровой валютой. Это может означать конец свободного использования криптовалюты на территории Бельгии. Осталось совсем немного - подвести под это пожелание законодательную базу.



По мнению министра юстиции Коена Генса (Koen Geens), цифровая валюта используется террористами, преступниками и наркоторговцами, поэтому криптовалютные компании должны строго контролироваться правительством и судами.



Коен Генс говорит: «В нынешнем законодательстве не упоминаются виртуальные валюты, поскольку на момент его создания криптовалют не существовало. Нужно изменить закон таким образом, чтобы мы смогли иметь дело со злоупотреблением биткоинами».



Генс предлагает ввести строгое регулирование криптовалют. Сейчас министерство юстиции работает над алгоритмом определения виртуальных валют. Кроме того, они собираются найти решение для конфискации криптовалют на территории Бельгии.



В прошлом бельгийская полиция уже практиковала изъятие биткоинов у наркоторговцев во время уголовных расследований. Однако до сих пор неясно, имеются ли у какого-либо органа полномочия изымать находящуюся в обращении криптовалюту, даже в пределах одной страны.



Мнения специалистов



Ниже представлены мнения нескольких специалистов криптопространства относительно сложившейся ситуации на бельгийском рынке.



Бас Висселинк (Bas Wisselink), член совета директоров NXT Foundation, а также один из основателей и владельцев Blockchain Workspace, говорит:

«Министр считает, что все финансы априори являются инструментом в руках злоумышленников, и он действует, исходя из этого.



Думаю, что это слишком узкая точка зрения. Они хотят ввести в европейскую антиотмывочную директиву новые поправки, так чтобы любой торгующий криптовалютой посредник попадал под действие тех же правил соответствия, что и «традиционные» финансовые компании. И да, они способны это сделать.



Будет ли это правильно, зависит от того, насколько полезны такие правила на данный момент и насколько они будут эффективны для борьбы с отмыванием денег и терроризмом. Я не делаю никаких выводов, однако мне кажется, что злоумышленники обычно находят способы обойти закон. Поэтому, в лучшем случае, это будет для них препятствием. Это не идеальное решение».



Специалист в области блокчейна и консультант компании Monito rDeloitte Belgium Джин-Люк Верхельст (Jean-Luc Verhelst) комментирует ситуацию следующим образом:



«Это предложение абсолютно бессмысленно, поскольку нам известно, что Биткоин нельзя запретить или регулировать по его природе.



Предложение заключается в том, чтобы распространить действие существующих банковских нормативов на посредников в пространстве Биткоина (биржи и тому подобное), чтобы избежать отмывания денег. Предполагаю, что это будет означать применение правил KYC и AML, которые уже являются обязательными во многих странах, изучивших Биткоин, в том числе во Франции. Наличие такой системы - на самом деле положительный момент для стартапов и криптовалютных компаний, желающих работать на территории Бельгии.



Наконец, после ареста преступников министерству достанется некоторое количество биткоинов. Сейчас они изучают способы оценить и, мне кажется, перепродать их, так чтобы это соответствовало нормам законодательства».



Один из основателей бельгийской компании Settle Mint Родерик ван дер Вир (Roderik van der Veer) говорит:



«Не то чтобы он предлагает что-то радикальное. Просто в законодательной системе Бельгии отсутствует модель криптовалют, следовательно, нет юридических оснований на действия с ними.

Наиболее важно применять их в уголовных расследованиях. Министр предлагает предоставить криптовалютам юридический статус (что также открывает двери для принятия дальнейших юридических нормативов, которые мы ждем)».



Старший научный специалист и консультант прикладной криптографии в Университете Лёвена Дэнни Де Кок (Danny De Cock) говорит:



«Технически такие ограничения применить невозможно. Министр имеет в виду, что он хочет стимулировать пользователей виртуальных валют взаимодействовать с правоохранительными органами в борьбе против преступной деятельности».



Основатель компании Meek inc Крис Д’Коста (Chris D'Costa) считает:

«На самом деле, для Бельгийской ассоциации Биткоина это не означает больших перемен, всё выходящее за рамки существующего законодательства сильно повлияет на бельгийские банки, которые сейчас работают над созданием собственных криптовалют наподобие Биткоина с целью оптимизации операций. По меньшей мере, два банка собираются прекратить работу над проектами, в случае вступления в силу широких запретов. Поэтому мы считаем, что принятие таких экстремальных мер против технологий, обладающих бесспорным преимуществом, противоречит интересам бельгийского финансового сектора».



Источник Министр юстиции Бельгии предложил конфисковать все находящиеся в обращении криптовалюты и ввести регулирование всех транзакций с цифровой валютой. Это может означать конец свободного использования криптовалюты на территории Бельгии. Осталось совсем немного - подвести под это пожелание законодательную базу.По мнению министра юстиции Коена Генса (Koen Geens), цифровая валюта используется террористами, преступниками и наркоторговцами, поэтому криптовалютные компании должны строго контролироваться правительством и судами.Коен Генс говорит: «В нынешнем законодательстве не упоминаются виртуальные валюты, поскольку на момент его создания криптовалют не существовало. Нужно изменить закон таким образом, чтобы мы смогли иметь дело со злоупотреблением биткоинами».Генс предлагает ввести строгое регулирование криптовалют. Сейчас министерство юстиции работает над алгоритмом определения виртуальных валют. Кроме того, они собираются найти решение для конфискации криптовалют на территории Бельгии.В прошлом бельгийская полиция уже практиковала изъятие биткоинов у наркоторговцев во время уголовных расследований. Однако до сих пор неясно, имеются ли у какого-либо органа полномочия изымать находящуюся в обращении криптовалюту, даже в пределах одной страны.Ниже представлены мнения нескольких специалистов криптопространства относительно сложившейся ситуации на бельгийском рынке.Бас Висселинк (Bas Wisselink), член совета директоров NXT Foundation, а также один из основателей и владельцев Blockchain Workspace, говорит:«Министр считает, что все финансы априори являются инструментом в руках злоумышленников, и он действует, исходя из этого.Думаю, что это слишком узкая точка зрения. Они хотят ввести в европейскую антиотмывочную директиву новые поправки, так чтобы любой торгующий криптовалютой посредник попадал под действие тех же правил соответствия, что и «традиционные» финансовые компании. И да, они способны это сделать.Будет ли это правильно, зависит от того, насколько полезны такие правила на данный момент и насколько они будут эффективны для борьбы с отмыванием денег и терроризмом. Я не делаю никаких выводов, однако мне кажется, что злоумышленники обычно находят способы обойти закон. Поэтому, в лучшем случае, это будет для них препятствием. Это не идеальное решение».Специалист в области блокчейна и консультант компании Monito rDeloitte Belgium Джин-Люк Верхельст (Jean-Luc Verhelst) комментирует ситуацию следующим образом:«Это предложение абсолютно бессмысленно, поскольку нам известно, что Биткоин нельзя запретить или регулировать по его природе.Предложение заключается в том, чтобы распространить действие существующих банковских нормативов на посредников в пространстве Биткоина (биржи и тому подобное), чтобы избежать отмывания денег. Предполагаю, что это будет означать применение правил KYC и AML, которые уже являются обязательными во многих странах, изучивших Биткоин, в том числе во Франции. Наличие такой системы - на самом деле положительный момент для стартапов и криптовалютных компаний, желающих работать на территории Бельгии.Наконец, после ареста преступников министерству достанется некоторое количество биткоинов. Сейчас они изучают способы оценить и, мне кажется, перепродать их, так чтобы это соответствовало нормам законодательства».Один из основателей бельгийской компании Settle Mint Родерик ван дер Вир (Roderik van der Veer) говорит:«Не то чтобы он предлагает что-то радикальное. Просто в законодательной системе Бельгии отсутствует модель криптовалют, следовательно, нет юридических оснований на действия с ними.Наиболее важно применять их в уголовных расследованиях. Министр предлагает предоставить криптовалютам юридический статус (что также открывает двери для принятия дальнейших юридических нормативов, которые мы ждем)».Старший научный специалист и консультант прикладной криптографии в Университете Лёвена Дэнни Де Кок (Danny De Cock) говорит:«Технически такие ограничения применить невозможно. Министр имеет в виду, что он хочет стимулировать пользователей виртуальных валют взаимодействовать с правоохранительными органами в борьбе против преступной деятельности».Основатель компании Meek inc Крис Д’Коста (Chris D'Costa) считает:«На самом деле, для Бельгийской ассоциации Биткоина это не означает больших перемен, всё выходящее за рамки существующего законодательства сильно повлияет на бельгийские банки, которые сейчас работают над созданием собственных криптовалют наподобие Биткоина с целью оптимизации операций. По меньшей мере, два банка собираются прекратить работу над проектами, в случае вступления в силу широких запретов. Поэтому мы считаем, что принятие таких экстремальных мер против технологий, обладающих бесспорным преимуществом, противоречит интересам бельгийского финансового сектора».

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