Bitfinex без ввода и вывода: новый MtGox или происки банков?



В понедельник 17 апреля биржа Bitfinex объявила о том, что начиная со вторника, 18 апреля, она временно прекратит обработку всех входящих операций во всех фиатных валютах. Беспокойство трейдеров вызывает то, что это объявление последовало всего через несколько дней после того, как биржа рассказала о задержках вывода средств в долларах США. Подобное заявление, сделанное одной из крупнейших бирж биткоина, вызвало опасения, что может случиться очередной коллапс в стиле Mt Gox.



В своем заявлении от 17 апреля биржа& уведомляет клиентов:

«Начиная с 18 апреля все входящие операции на счета Bitfinex будут блокироваться и отклоняться нашими тайваньскими банками. Пока это касается всех фиатных валют».



Примечательно, что Bitfinex никак не объясняет, почему их банки-партнеры отказываются обрабатывать операции. Пока биржа пытается справиться с возникшими проблемами, обозреватели рынка предполагают, что есть серьезный повод для беспокойства из-за сложившейся ситуации.



Джейкоб Элиософ (Jacob Eliosoff), криптовалютный фондовый менеджер, рассуждает о том, как замораживание выплат и входящих операций на Bitfinex может в дальнейшем создать аномальное давление на рынке.

«Это та динамика, которые многие из нас помнят со времен MtGox, когда на этой бирже начались проблемы со снятием основных валют», - отмечает он.



«Тогда инвесторы отреагировали конвертацией имеющихся у них фиатных валют в биткоины для того, чтобы вывести средства с биржи. Другими словами, они специально покупали биткоины для снятия, таким образом искусственно повышая их стоимость на бирже».



Элиософ также отмечает, что некоторые игроки рынка могут рассматривать сложившуюся ситуацию как возможность для совершения арбитражных сделок, используя ее как оправдание для того, чтобы вкладывать биткоины с целью их продажи по более высокой цене и их повторной последующей покупки.



Чарльз Хейтер (Charles Hayter), основатель и президент компании CryptoCompare, выразил аналогичную обеспокоенность ситуацией:

«Приостановление банковских операций на Bitfinex уже спровоцировало поспешный вывод биткоинов с бирж некоторыми пользователями», - отмечает он.



Рост курсовой разницы



Из-за произошедших на бирже изменений, в некоторых случаях Bitfinex стала получать более 50 долларов премиальных, согласно данным CryptoCompare. Сегодня цена 1 BTC составляет примерно 1 260 долларов США на Bitfinex, по сравнению с примерно 1 205 - 1 215 долларами на Bitstamp, GDAX, BTC-e и многих других биржах.



Подобная история – очередная отсылка к последним дням существования MtGox, когда цены на этой бирже были выше курсов конкурентных площадок на 10 - 26% (сейчас разница в среднем на 5%). Несмотря на то, что аналитики выражают свою обеспокоенность сложившейся ситуацией, они с оптимизмом смотрят в будущее, утверждая, что Bitfinex выберется из своих проблем целой и невредимой.



Во время взлома в прошлом августе, Bitfinex продемонстрировала свою способность справляться с нестандартными ситуациями и с честью выходить из них. После потери 120 000 BTC (примерно 72 миллиона долларов США на день взлома), биржа распределила потери между своими пользователями, выпустив новый криптографический токен BFX для возмещения своим клиентам. Позднее это решение было одобрено криптовалютным сообществом, которое посчитало его креативным способом избежать банкротства и при этом вернуть все средства пользователям. Две недели назад, всего за восемь месяцев, биржа смогла полностью погасить задолженность, выкупив все оставшиеся BFX.

Хейтер предполагает аналогичную стойкость у Bitfinex, так как она «имеет солидную репутацию»:



«Будем надеяться, что биржа решит все свои проблемы своевременно и профессионально».



Элиософ также отметил:

«Ситуация с Bitfinex в очередной раз подтверждает, что операционные сбои – по-прежнему частое явление в криптовалютной среде».



Комментарий Bits.media



Беспокойство, переходящее в панику, со стороны трейдерского сообщества более чем понятно и предсказуемо: эта ситуация действительно имеет общие черты с двумя громкими банкротствами прошлых лет - MtGox и Cryptsy. Но необходимо заметить, что сейчас обстановка несколько другая.



Агония Cryptsy и MtGox имела очень много общих признаков, которые на этот раз не появились. Так как общие детали уже описаны выше, остановимся именно на различиях:



MtGox и Cryptsy до самого конца не закрывали ввода средств, чтобы за счет поступлений иметь возможность производить выплаты. Bitfinex практически одновременно остановила и ввод, и вывод.



В отличие от двух предыдущих случаев, проблемы с выводом криптовалют с Bitfinex пока не наблюдаются, несмотря на значительное давление, которая должна испытывать биржа. Это значит, что резервы у Bitfinex действительно есть.



И Поль Вернон, и Марк Карпелес до последнего делали вид, что все идет замечательно. Их заявления об имеющихся проблемах последовали уже после того, как сообщество все поняло и многие трейдеры аварийно эвакуировали свои средства. Bitfinex оповестила своих клиентов сразу, еще до того, как задержки выводов стали известны от самих трейдеров.

Bitfinex ограбили 8 месяцев назад, но об этом стало известно в день кражи, а не через два года. Несмотря на достаточно слабую работу с сообществом, Bitfinex открыто заявляет о своих проблемах и не скрывает применяемых методов их решения.



Еще одна интересная деталь - курс ведущих криптовалют повышается не только на Bitfinex, а на всех биржах, связанных через систему Tether. Крупнейшие из этих площадок - Poloniex, Kraken, обменник ShapeShift и несколько более мелких бирж.

Вернон и Карпелес - французы, а генеральный директор Bitfinex, Жан-Луи ван дер Вельде - голландец, большую часть жизни проживший на Тайване. Теперь, самое главное - выяснить, есть ли у него кот.

Что будет с Bitfinex?



Существует факт, что у Bitfinex возникли серьезные проблемы с вводом и выводом, о которых биржа не хочет распространяться, кроме признания того, что они действительно есть. При этом как и после взлома в августе, у биржи достаточно резервов, чтобы удовлетворить желание наиболее осторожных трейдеров к выводу своих капиталов. Разумеется, далеко не факт, что эти средства не принадлежат оставшимся трейдерам. Это может доказать только независимый аудит.



Итак, две основных версии - официальная, то есть проблема с банками, которая вскоре будет решена, и оставшаяся в тайне еще одна крупная кража, которая заставляет Bitfinex ограничивать вывод. Не в пользу первой версии недавний судебный иск против Wells Fargo, который Bitfinex закрыла по собственной инициативе через несколько дней после подачи. Если правота на стороне биржи, зачем было отзывать иск? Против второй версии говорят закрытие не только вывода, но и ввода, а также то, что вывод был закрыт всего лишь через неделю после выкупа токенов BFX на сумму в несколько миллионов долларов - при наличии финансовых проблем этот жест обошелся бы слишком дорого, даже с учетом репутационного выигрыша.



Но, учитывая события последних месяцев, невольно возникает и еще одно вовсе не экзотическое предположение. При восстановлении после кражи, администрация Bitfinex проявила находчивость, которой позавидовал бы Остап Бендер. Ведь большую часть убытков приняли на себя "пессимисты", которые "слили" доставшиеся им токены BFX в первые же дни, в 3-4 раза дешевле их номинала. Кроме того, несколько миллионов долларов в будущее биржи вложили инвесторы, купившие ее акции за свои BFX по льготной цене. То есть, для погашения задолженности бирже пришлось выложить значительно меньше первоначальной суммы. Вместе с ней выиграли и "оптимисты", скупившие BFX за центы и получившие за каждый по полновесному доллару.



Не исключено, что и затруднения с банками, если они имеют место быть, биржа намерена использовать для получения собственной выгоды путем манипулирования курсами. Тогда вскоре все опять нормализуется и "пессимисты" снова проиграют. Кто же окажется прав на этот раз?



Источник В понедельник 17 апреля биржа Bitfinex объявила о том, что начиная со вторника, 18 апреля, она временно прекратит обработку всех входящих операций во всех фиатных валютах. Беспокойство трейдеров вызывает то, что это объявление последовало всего через несколько дней после того, как биржа рассказала о задержках вывода средств в долларах США. Подобное заявление, сделанное одной из крупнейших бирж биткоина, вызвало опасения, что может случиться очередной коллапс в стиле Mt Gox.В своем заявлении от 17 апреля биржа& уведомляет клиентов:«Начиная с 18 апреля все входящие операции на счета Bitfinex будут блокироваться и отклоняться нашими тайваньскими банками. Пока это касается всех фиатных валют».Примечательно, что Bitfinex никак не объясняет, почему их банки-партнеры отказываются обрабатывать операции. Пока биржа пытается справиться с возникшими проблемами, обозреватели рынка предполагают, что есть серьезный повод для беспокойства из-за сложившейся ситуации.Джейкоб Элиософ (Jacob Eliosoff), криптовалютный фондовый менеджер, рассуждает о том, как замораживание выплат и входящих операций на Bitfinex может в дальнейшем создать аномальное давление на рынке.«Это та динамика, которые многие из нас помнят со времен MtGox, когда на этой бирже начались проблемы со снятием основных валют», - отмечает он.«Тогда инвесторы отреагировали конвертацией имеющихся у них фиатных валют в биткоины для того, чтобы вывести средства с биржи. Другими словами, они специально покупали биткоины для снятия, таким образом искусственно повышая их стоимость на бирже».Элиософ также отмечает, что некоторые игроки рынка могут рассматривать сложившуюся ситуацию как возможность для совершения арбитражных сделок, используя ее как оправдание для того, чтобы вкладывать биткоины с целью их продажи по более высокой цене и их повторной последующей покупки.Чарльз Хейтер (Charles Hayter), основатель и президент компании CryptoCompare, выразил аналогичную обеспокоенность ситуацией:«Приостановление банковских операций на Bitfinex уже спровоцировало поспешный вывод биткоинов с бирж некоторыми пользователями», - отмечает он.Из-за произошедших на бирже изменений, в некоторых случаях Bitfinex стала получать более 50 долларов премиальных, согласно данным CryptoCompare. Сегодня цена 1 BTC составляет примерно 1 260 долларов США на Bitfinex, по сравнению с примерно 1 205 - 1 215 долларами на Bitstamp, GDAX, BTC-e и многих других биржах.Подобная история – очередная отсылка к последним дням существования MtGox, когда цены на этой бирже были выше курсов конкурентных площадок на 10 - 26% (сейчас разница в среднем на 5%). Несмотря на то, что аналитики выражают свою обеспокоенность сложившейся ситуацией, они с оптимизмом смотрят в будущее, утверждая, что Bitfinex выберется из своих проблем целой и невредимой.Во время взлома в прошлом августе, Bitfinex продемонстрировала свою способность справляться с нестандартными ситуациями и с честью выходить из них. После потери 120 000 BTC (примерно 72 миллиона долларов США на день взлома), биржа распределила потери между своими пользователями, выпустив новый криптографический токен BFX для возмещения своим клиентам. Позднее это решение было одобрено криптовалютным сообществом, которое посчитало его креативным способом избежать банкротства и при этом вернуть все средства пользователям. Две недели назад, всего за восемь месяцев, биржа смогла полностью погасить задолженность, выкупив все оставшиеся BFX.Хейтер предполагает аналогичную стойкость у Bitfinex, так как она «имеет солидную репутацию»:«Будем надеяться, что биржа решит все свои проблемы своевременно и профессионально».Элиософ также отметил:«Ситуация с Bitfinex в очередной раз подтверждает, что операционные сбои – по-прежнему частое явление в криптовалютной среде».Беспокойство, переходящее в панику, со стороны трейдерского сообщества более чем понятно и предсказуемо: эта ситуация действительно имеет общие черты с двумя громкими банкротствами прошлых лет - MtGox и Cryptsy. Но необходимо заметить, что сейчас обстановка несколько другая.Агония Cryptsy и MtGox имела очень много общих признаков, которые на этот раз не появились. Так как общие детали уже описаны выше, остановимся именно на различиях:MtGox и Cryptsy до самого конца не закрывали ввода средств, чтобы за счет поступлений иметь возможность производить выплаты. Bitfinex практически одновременно остановила и ввод, и вывод.В отличие от двух предыдущих случаев, проблемы с выводом криптовалют с Bitfinex пока не наблюдаются, несмотря на значительное давление, которая должна испытывать биржа. Это значит, что резервы у Bitfinex действительно есть.И Поль Вернон, и Марк Карпелес до последнего делали вид, что все идет замечательно. Их заявления об имеющихся проблемах последовали уже после того, как сообщество все поняло и многие трейдеры аварийно эвакуировали свои средства. Bitfinex оповестила своих клиентов сразу, еще до того, как задержки выводов стали известны от самих трейдеров.Bitfinex ограбили 8 месяцев назад, но об этом стало известно в день кражи, а не через два года. Несмотря на достаточно слабую работу с сообществом, Bitfinex открыто заявляет о своих проблемах и не скрывает применяемых методов их решения.Еще одна интересная деталь - курс ведущих криптовалют повышается не только на Bitfinex, а на всех биржах, связанных через систему Tether. Крупнейшие из этих площадок - Poloniex, Kraken, обменник ShapeShift и несколько более мелких бирж.Вернон и Карпелес - французы, а генеральный директор Bitfinex, Жан-Луи ван дер Вельде - голландец, большую часть жизни проживший на Тайване. Теперь, самое главное - выяснить, есть ли у него кот.Что будет с Bitfinex?Существует факт, что у Bitfinex возникли серьезные проблемы с вводом и выводом, о которых биржа не хочет распространяться, кроме признания того, что они действительно есть. При этом как и после взлома в августе, у биржи достаточно резервов, чтобы удовлетворить желание наиболее осторожных трейдеров к выводу своих капиталов. Разумеется, далеко не факт, что эти средства не принадлежат оставшимся трейдерам. Это может доказать только независимый аудит.Итак, две основных версии - официальная, то есть проблема с банками, которая вскоре будет решена, и оставшаяся в тайне еще одна крупная кража, которая заставляет Bitfinex ограничивать вывод. Не в пользу первой версии недавний судебный иск против Wells Fargo, который Bitfinex закрыла по собственной инициативе через несколько дней после подачи. Если правота на стороне биржи, зачем было отзывать иск? Против второй версии говорят закрытие не только вывода, но и ввода, а также то, что вывод был закрыт всего лишь через неделю после выкупа токенов BFX на сумму в несколько миллионов долларов - при наличии финансовых проблем этот жест обошелся бы слишком дорого, даже с учетом репутационного выигрыша.Но, учитывая события последних месяцев, невольно возникает и еще одно вовсе не экзотическое предположение. При восстановлении после кражи, администрация Bitfinex проявила находчивость, которой позавидовал бы Остап Бендер. Ведь большую часть убытков приняли на себя "пессимисты", которые "слили" доставшиеся им токены BFX в первые же дни, в 3-4 раза дешевле их номинала. Кроме того, несколько миллионов долларов в будущее биржи вложили инвесторы, купившие ее акции за свои BFX по льготной цене. То есть, для погашения задолженности бирже пришлось выложить значительно меньше первоначальной суммы. Вместе с ней выиграли и "оптимисты", скупившие BFX за центы и получившие за каждый по полновесному доллару.Не исключено, что и затруднения с банками, если они имеют место быть, биржа намерена использовать для получения собственной выгоды путем манипулирования курсами. Тогда вскоре все опять нормализуется и "пессимисты" снова проиграют. Кто же окажется прав на этот раз?

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