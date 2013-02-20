Глобальный инвестиционный фонд Silver Lake привлек $15.000.000.000 инвестиций

Глобальный инвестиционный фонд Silver Lake привлек $15.000.000.000 инвестиционных средств для своего последнего фонда.
Фонд Silver Lake Partners V привлек инвестиции в размере $14.500.000.000 от своих партнеров и еще $500.000.000 от своего генерального партнера.
Партнерами фонда являются государственные и корпоративные пенсионные фонды, суверенные фонды, страховые компании, лидеры отрасли компьютерных технологий, а также частные инвесторы по всей Северной Америке, Южной Америке, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.
В настоящее время инвестиционный фонд Silver Lake имеет в управлении около $39.000.000.000 совокупных активов инвестиционного капитала.
Под управлением Майка Бингла, Эгона Дурбана, Кена Хао, и Грега Мондра фонд Silver Lake осуществляет инвестиции в широкий спектр технологий и связанным с ней производством, начиная от полупроводников, программного обеспечения, облачных вычислений, обработки транзакций, ИТ-инфраструктуры кибербезопасности, электронной коммерции, инвестиции в технологии в сфере энергетики, здравоохранения, финансовых услуг и сектора средств массовой информации.
В настоящее время в инвестиционный портфель фонда входят такие компании как Alibaba Group - компания работающая в сфере электронной коммерции, интернет компания Ancestry, американская корпорация Broadcom Limited, финтех компания Cast & Crew, китайский туристический гигант Ctrip, американский холдинг Dell Technologies, спортивный ритейлер Fanatics, лидер в области Tax Free компания Global Blue, крупнейший в мире регистратор доменных имен GoDaddy, компания Red Ventures, компания-разработчик технологий для индустрии туризма и путешествий Sabre, разработчики программного обеспечения компании SolarWinds и Symantec, а также инвестиционному фонду Silver Lake принадлежит 31% акций компании William Morris Endeavor-International Marketing Group.
Перевод специально для форума MMGP
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