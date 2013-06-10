audio-planet.biz - Слушай музыку и зарабатывай

Добрый день уважаемые пользователи форума!
Представляю вашему вниманию проект который даст вам возможность зарабатывать деньги слушая отличную музыку!
Аудио планета
- сервис который платит за прослушивание музыки!
Что бы начать зарабатывать нужно:
1. Пройти регистрацию на Аудио планета
Рега очень удобна и есть разные способы:
2.
Во вкладке - Моя студия найти плеер и начать прослушивание песни.
3.
После того как прослушали песню ее нужно оценить.
Вот и все поле этого вам заплатят деньги!
Сколько платят???
За прослушивание одной песни платят 0.01 бит. 1 бит - 1 рубль!
В день для одного пользователя доступно 25 песен, то есть заработать можно 25 копеек! Не много, хотя толком ничего не делая и музыка отличная!
Но 25 копеек это заработок на бесплатной лицензии! В проекте существует платные категории которые заметно повысят ваш заработок.
Я купил категорию за 350 рублей и теперь за песню платят 40 копеек!
Активация любой категории бессрочна и не имеет срока ограничений;
Теперь за 25 песен платят 10 рублей.
Вывод только на payeer. Минималка для вывода 5р.
По регламенту в течении 24ч. Но я получил выплату через 15 минут.
Партнерка - 35 % от заработка реферала
РЕГИСТРАЦИЯ В АУДИО-ПЛАНЕТА
Музыка просто космос))))
добавлено через 21 минуту
Еще одна почти моментальная выплата за сегодня