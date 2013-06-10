Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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audio-planet.biz - Слушай музыку и зарабатывай

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Различные способы заработка, которые не вошли в основные разделы форума. Например: Различные площадки и сайты, оплачивающие разовые действия (регистрации, чтение почты, серфинг, копирайтинг и т.д.). Заработок в интернете без вложений. Частные объявления публикуются только в разделе: Разовые действия
Внимание!!! Создатель темы обязан подтвердить факт получения выплат.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:23
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 10.06.2013
Сообщений: 169
Благодарностей: 10
УГ: 4
КП: 0.826
audio-planet.biz - Слушай музыку и зарабатывай
Добрый день уважаемые пользователи форума!
Представляю вашему вниманию проект который даст вам возможность зарабатывать деньги слушая отличную музыку!

Аудио планета - сервис который платит за прослушивание музыки!

Что бы начать зарабатывать нужно:
1. Пройти регистрацию на Аудио планета
Рега очень удобна и есть разные способы:
2. Во вкладке - Моя студия найти плеер и начать прослушивание песни.
3.После того как прослушали песню ее нужно оценить.
Вот и все поле этого вам заплатят деньги!


Сколько платят???
За прослушивание одной песни платят 0.01 бит. 1 бит - 1 рубль!
В день для одного пользователя доступно 25 песен, то есть заработать можно 25 копеек! Не много, хотя толком ничего не делая и музыка отличная!

Но 25 копеек это заработок на бесплатной лицензии! В проекте существует платные категории которые заметно повысят ваш заработок.

Я купил категорию за 350 рублей и теперь за песню платят 40 копеек!
Активация любой категории бессрочна и не имеет срока ограничений;
Теперь за 25 песен платят 10 рублей.

Вывод только на payeer. Минималка для вывода 5р.
По регламенту в течении 24ч. Но я получил выплату через 15 минут.
Партнерка - 35 % от заработка реферала

РЕГИСТРАЦИЯ В АУДИО-ПЛАНЕТА


Музыка просто космос))))

добавлено через 21 минуту
Еще одна почти моментальная выплата за сегодня
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Здесь я покупаю статьи по 10р за килознак!!!
Последний раз редактировалось Андрей Форекс; Сегодня в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
Андрей Форекс на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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