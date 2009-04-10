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Китай резко нарастил добычу сланцевого газа

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Китай резко нарастил добычу сланцевого газа
В марте Китай сумел существенно нарастить добычу природного газа, в том числе значительно увеличил производство газа на сланцевых месторождениях.

В частности, в марте в Китае объем добычи сланцевого газа вырос на 50,4% по сравнению с мартом 2016 года и достиг 1,15 млрд кубометров. За три месяца 2017 года совокупный объем добычи сланцевого газа в стране достиг 2,67 млрд кубометров при увеличении на 17,4%.

Столь быстрый рост обеспечен прежде всего за счёт увеличения добычи в пилотной зоне по освоению сланцевых месторождений в Юго-Западном Китае.

Согласно плану, опубликованному властями в начале текущего года, к 2020 году объём разведанных запасов сланцевого газа в КНР должен составить порядка 1,5 трлн кубометров.

24news.com.ua
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