Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Fresh-Spring - fresh-spring.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:46
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Старый Сегодня, 07:59
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,007
Благодарностей: 2,910
Записей в блоге: 1
УГ: 9
КП: 0.002
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Fresh-Spring - fresh-spring.net
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Новый проект: Fresh-Spring

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Многие страны уделяют пристальное внимание поиску решений о том, как сохранить чистую окружающую среду для будущих поколений. Тем не менее, государства ЕС имеют особое значение в этой области. Из-за высокого уровня экономического развития и серьезного внимания к проблемам загрязнения планеты Европейский Союз ежегодно тратит миллиарды евро на разработку всех видов технологий, которые могли бы значительно минимизировать последствия техногенных загрязнений.

Это огромный рынок для стартапов и мощный ресурс для финансирования и налоговых льгот. Таким образом, каждый стартап имеет реальный шанс получить свою долю инвестиций, при условии, что его идея действительно свежая и полезная.

Компания Fresh Spring покрывает около 18% европейского рынка потребляемой питьевой воды. Наша компания имеет международные сертификаты соответствия, и наш продукт признан высококачественным по всей Европе.

Мы обеспечиваем высокое качество нашей воды, используя специальные технологии очистки. Мы никогда не прекращаем инвестировать в модернизацию наших производственных мощностей и укрепление наших рынков.
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Минимальная сумма вклада - $ 50
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Perfect Money® payment complete
Batch # 173226184
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14553688 (Fresh Spring)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to Fresh Spring. ref. # 15384
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Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 08:02.
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 09:07
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 4,821
Благодарностей: 905
УГ: 22
КП: 0.196
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Re: Fresh-Spring - fresh-spring.net
Неплохо так сделан, свежо, по весеннему, еще и автовыплаты, но блин что за минималка $50 ?
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