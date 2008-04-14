Fresh-Spring - fresh-spring.net

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Сценарий клиента
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Многие страны уделяют пристальное внимание поиску решений о том, как сохранить чистую окружающую среду для будущих поколений. Тем не менее, государства ЕС имеют особое значение в этой области. Из-за высокого уровня экономического развития и серьезного внимания к проблемам загрязнения планеты Европейский Союз ежегодно тратит миллиарды евро на разработку всех видов технологий, которые могли бы значительно минимизировать последствия техногенных загрязнений.
Это огромный рынок для стартапов и мощный ресурс для финансирования и налоговых льгот. Таким образом, каждый стартап имеет реальный шанс получить свою долю инвестиций, при условии, что его идея действительно свежая и полезная.
Компания Fresh Spring покрывает около 18% европейского рынка потребляемой питьевой воды. Наша компания имеет международные сертификаты соответствия, и наш продукт признан высококачественным по всей Европе.
Мы обеспечиваем высокое качество нашей воды, используя специальные технологии очистки. Мы никогда не прекращаем инвестировать в модернизацию наших производственных мощностей и укрепление наших рынков.
Инвестиционные планы:
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Преимущества
Наш инвестиционный план 3% в день автоматически
Бесконечное месторождение
Минимальная сумма вклада - $ 50
Максимальная сумма депозита - $ 50 000