Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Icecreamjoy - icecreamjoy.me

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 05:32
#1
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар Sportsmen777
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 5,009
Благодарностей: 1,200
УГ: 2
КП: 0.143
Icecreamjoy - icecreamjoy.me


Я не админ проекта

Старт 18.04.2017


Проект - icecreamjoy.me



О проекте ( легенда ) :

Цитата:
Все средства , вложенные в icecreamjoy.me управляются командой профессиональных инвестиционных менеджеров , набираемых намеренно для этой цели в головном офисе Ice Cream Joy.

Маркетинг:


111% через 12 часов

План Затраченная Сумма ($) Ежечасно Прибыль (%)
101,2% после 12 часов $ 10,00 - $ 50,00 0,10
102,4% после 12 часов $ 51,00 - $ 1000,00 0,20
104,8% после 12 часов $ 1001,00 - $ 5000,00 0,40
111% через 12 часов $ 5001,00 - $ 15000,00 0,92


135% через 1 день

План Затраченная Сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
103% через 1 день $ 10.00 - $ 500.00 3,00
108% через 1 день $ 501,00 - $ 5000,00 8,00
125% через 1 день $ 5001,00 - $ 15000,00 25,00
135% через 1 день $ 15001,00 - 30000,00 $ 35,00


210% после 3-х дней

План Затраченная Сумма ($) Прибыль (%)
115% после 3 дней $ 10.00 - $ 500.00 15.00
127% после 3-х дней $ 501,00 - $ 5000,00 27,00
185% после 3-х дней $ 5001,00 - $ 15000,00 85,00
210% после 3-х дней $ 15001,00 - 30000,00 $ 210,00


Партнерская программа:

3-1-1%


Особенности :

Strong DDoS Protection
INSTANT PAYOUTS
Professional management team
SSL certificate
Deposit insurance


Вклад :

04.19.17 02:07 Account Transfer -51.00 Sent Payment: 51.00 USD to account U13297676 from U4095553. Batch: 173218905. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Ice Cream Joy User vip-investscom.

Регистрация


Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
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Sportsmen777 вне форума  
Старый Сегодня, 06:37
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 4,014
Благодарностей: 1,355
Записей в блоге: 3
УГ: 4
КП: 0.172
Re: Icecreamjoy - icecreamjoy.me
Регистрант Org Whois Privacy Corp. был найден в ~ 566,343 других областях
Даты Созданный на 2017-04-08 - Срок 2018-04-08 - Обновлено 2017-04-08
Айпи адрес 186.2.161.40 - 1 другой сайт размещен на этом сервере
IP Location - Guayas - Гуаякиль - Ddos-охранник Эквадор
Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS6.DDOS-GUARD.NET
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