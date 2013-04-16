Icecreamjoy - icecreamjoy.me

Я не админ проекта
Старт 18.04.2017
Проект - icecreamjoy.me
О проекте ( легенда ) :
Маркетинг:
Цитата:
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Все средства , вложенные в icecreamjoy.me управляются командой профессиональных инвестиционных менеджеров , набираемых намеренно для этой цели в головном офисе Ice Cream Joy.
111% через 12 часов
План Затраченная Сумма ($) Ежечасно Прибыль (%)
101,2% после 12 часов $ 10,00 - $ 50,00 0,10
102,4% после 12 часов $ 51,00 - $ 1000,00 0,20
104,8% после 12 часов $ 1001,00 - $ 5000,00 0,40
111% через 12 часов $ 5001,00 - $ 15000,00 0,92
135% через 1 день
План Затраченная Сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
103% через 1 день $ 10.00 - $ 500.00 3,00
108% через 1 день $ 501,00 - $ 5000,00 8,00
125% через 1 день $ 5001,00 - $ 15000,00 25,00
135% через 1 день $ 15001,00 - 30000,00 $ 35,00
210% после 3-х дней
План Затраченная Сумма ($) Прибыль (%)
115% после 3 дней $ 10.00 - $ 500.00 15.00
127% после 3-х дней $ 501,00 - $ 5000,00 27,00
185% после 3-х дней $ 5001,00 - $ 15000,00 85,00
210% после 3-х дней $ 15001,00 - 30000,00 $ 210,00
Партнерская программа:
3-1-1%
Особенности :
Strong DDoS Protection
INSTANT PAYOUTS
Professional management team
SSL certificate
Deposit insurance
Вклад :
04.19.17 02:07 Account Transfer -51.00 Sent Payment: 51.00 USD to account U13297676 from U4095553. Batch: 173218905. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Ice Cream Joy User vip-investscom.
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