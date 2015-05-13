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PowerPost привлек $2млн для SaaS-платформы, автоматизирующая публикацию контента

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PowerPost привлек $2млн для SaaS-платформы, автоматизирующая публикацию контента




Стартап PowerPost, расположенный в Сент-Луисе, привлек $ 2 млн финансирования для своей SaaS маркетинговой платформы.
Инвестиционный раунд был закрыт Arsenal Capital Management. Компания нацелена использовать средства для увеличения продаж и улучшения маркетинга платформы, а также ускорить разработку своего главного продукта.

Основанная в 2016 году под руководством Дэна Каррена (сейчас генеральный директор) совместно с Полом Ширером (технический руководитель), PowerPost представляет собой SaaS платформу, которая помогает владельцам различных компаний автоматизировано публиковать их контент через социальные каналы, включая сайты, построенные на CMS WordPress.


Пользователи имеют возможность по расписанию публиковать контент на своих ресурсах и одновременно собирать заявки потенциальных клиентов. PowerPost также имеет отдел копирайтеров, художников (дизайнеров) и SMM специалистов, если вдруг возникнут трудности у пользователя платформы.

Для пользователей WordPress, есть возможность автоматизации продвижения ресурса через социальные каналы в один клик.


На сегодняшний день, компания сотрудничает с Marriott, Ty, AmericInn, Frisch’s Big Boy, Cannon Safe, а также Kent Foods.


Перевод специально для MMGP.RU

Вспомогательный материал: оф сайт PowerPost

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Метки
маркетинг, новости, привлечение инвестиций, сайтостроение, финансирование стартапа
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