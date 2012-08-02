Акции SNAP выросли на 3,16% после выпуска новой функции World Lenses

Акции Snap, материнской компании мессенджера Snapchat, выросли на 3,16% до $ 20.57 во вторник. Это произошло после того, как компания выпустила новую функцию World Lenses, которая позволяет пользователям добавлять виртуальные предметы на реальные объекты в окружающем их мире.
Рост цены произошел во вторник, когда акции Snap торговались на недельном максимуме после того, как они удерживались на уровне $ 20. С момента дебюта компании 2 марта, ситуация не складывалась для Snap так хорошо, как хотелось бы. В первый день акции стоили $ 24, хотя по предварительным оценкам должны были торговаться на уровне $ 17. Спустя день, 3 марта, акции достигли рекордной отметки $ 27,09, а затем начались качели.
Аналитики сомневались в способности Snap бороться с конкуренцией со стороны крупных компаний, поэтому акции получили рейтинг «на продажу».
«Инвесторы Snap не защищены от того, что она может столкнуться с агрессивной конкуренцией со стороны более крупных компаний. При этом нужно учитывать, что пользовательская база мессенджера не будет увеличиваться в несколько раз», - написал Брайан Визер, аналитик Pivotal Research Group, поставив целевую цену в $ 10 за акцию в тот день, когда Snap стала публичной компанией.
После достижения максимальной цены акций наследующий день после IPO, стоимость Snap упала на 30% в течение следующих недель, прежде чем компания привлекла потоки бычьих рейтингов от большей части Уолл-стрит, включая андеррайтеров компании. Вот краткое описание оценки аналитиков:
- Goldman Sachs: покупка, целевая цена $ 27
- Morgan Stanley: увеличивать долю акций в портфеле, целевая цена $ 28
- Citi: покупка, целевая цена $ 27
- RBC: акции растут сильнее рынка, целевая цена $ 31
- Jefferies: покупка, целевая цена $ 30
- Credit Suisse: акции растут сильнее рынка, целевая цена $ 30
- UBS: нейтральное ожидание, цена $ 24
- Stifel: удерживать акции, целевая цена $ 24
- Cowen: акции растут сильнее рынка, целевая цена $ 26
Snap была в состоянии опередить темпы этих оценок, и цена акций достигла $ 24,6 27 марта. С тех пор акции вернулись к минимальной отметке $ 18,90 после IPO, поскольку компания столкнулась с таким видом конкуренции, как клонирование идей социальной сетью Facebook.
Перевод специально для mmgp.ru