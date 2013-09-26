Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Настройка автоплатежа за пределами интернет-банка

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Все о платежных системах и электронных валютах. Например таких, как: Webmoney, Yandex-Деньги, RBK-Money, PerfectMoney, Liberty-Reserve, PayPal, LiqPay и др.
При поддержке
Обмен PM, EgoPay, BitCoin, LiteCoin, OKPAY, Z-Payment
Важная информация
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Старый Сегодня, 15:33
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 26.09.2013
Сообщений: 16
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 1
КП: 0.000
Настройка автоплатежа за пределами интернет-банка
Если настроить автоплатёж в кабинете интернет провайдера, то в течении трёх месяцев придут бонусы.
Вопрос, если настраивать автоплатёж за пределами интернет-банка, данные никуда не "вытекут"? Простите, это русский язык)))
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