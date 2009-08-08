Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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VAVILON LTD - vavilon.top

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 23:04
#1
Премиум
 
Имя: Broks
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.08.2009
Сообщений: 109
Благодарностей: 2
УГ: 1
КП: 0.000
VAVILON LTD - vavilon.top
Я не админ/создатель проекта!

Старт проекта 17.04.2017



О КОМПАНИИ VAVILON LTD
VAVILON LTD – сравнительная молодая компания, активно ведущая свою деятельность в сфере изготовления и постройки жилых домов. Мы используем уникальную технологию постройки жилья за короткие сроки, с использованием только чистых и экологических материалов. Благодаря уникальной партнерской программе, наша компания создаёт наибольшую выгоду и максимально сокращает затраты на рекламу.
Мы предлагаем уникальную возможность для частных инвесторов. Компания принимает инвестиции для изготовления материалов и строительство домов. Реализуя готовый продукт, мы возвращаем внесенные средства с дополнительными дивидендами.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ:
Инвестиционный портфель компании состоит из 3 тарифных планов, где каждый план предлагает особые условия для партнеров компании.
ECONOM
Процент прибыли составляет 3%. Срок действия депозита рассчитан на 50 дней, где основное тело депозита включено в ежедневные выплаты. Начисления доступны к выводу ежедневно.
ECO
Процент прибыли составляет 3.1%. Срок действия депозита рассчитан на 55 дней, где основное тело депозита включено в ежедневные выплаты. Начисления доступны к выводу ежедневно.
SMART
Процент прибыли составляет 3.2%. Срок действия депозита рассчитан на 60 дней, где основное тело депозита включено в ежедневные выплаты. Начисления доступны к выводу ежедневно.

РЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА:
Цитата:
Мы предлагаем уникальную реферальную программу, где участники получают реферальный бонус в зависимости от тарифного плана. Партнерские бонусы действуют для инвесторов имеющих хотя-бы один активный депозит.
  • Участники открывшие депозит по тарифному плану Econom будут получать 4% от вкладов своих партнеров по первому уровню.
  • Участники открывшие депозит по тарифному плану Eco будут получать 6% от вкладов своих партнеров по первому уровню.
  • Участники открывшие депозит по тарифному плану Smart будут получать 8% от вкладов своих партнеров по первому уровню.
Инвестор имеющий депозит на разных тарифных планах, получает реферальный бонус от старшего инвестиционного тарифа.
О Проекте:
  • Официальная компания. Проверить можно тут https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10708889
  • Уникальный дизайн
  • Проверенный временем скрипт
  • Выделенный сервер
  • Ddos защита от cloudflare;
  • Поддержка: Perfect Money, AdvCash, Bitcoin, Payeer

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОЕКТОМ


Мой вклад в проект:
Цитата:
Sent Payment: 50.00 USD to account U13891623 from Uххххххх. Batch: 173090379. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 53, wertun.
__________________
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Последний раз редактировалось wertun; Сегодня в 23:27.
wertun на форуме  
Старый Сегодня, 23:12
#2
INS-MONEY.NET
Премиум
 
Аватар Volk111
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: http://ins-money.com
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 12,596
Благодарностей: 13,033
УГ: 55
КП: 0.305
Re: VAVILON LTD - vavilon.top
wertun, правила прочтите
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Старый Сегодня, 23:16
#3
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,898
Благодарностей: 4,561
УГ: 3
КП: 0.005
Re: VAVILON LTD - vavilon.top
да 20 баксов тут не прокатят ТС
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Сказали спасибо:
wertun (Сегодня)
Старый Сегодня, 23:21
#4
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 25,253
Благодарностей: 12,959
УГ: 24
КП: 0.310
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Re: VAVILON LTD - vavilon.top
дизайн скудный, да и вообще внешне никак... школьники что ли делали
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Старый Сегодня, 23:23
#5
Премиум
 
Имя: Broks
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.08.2009
Сообщений: 109
Благодарностей: 2
УГ: 1
КП: 0.000
Автор темы Re: VAVILON LTD - vavilon.top
Попросил модераторов сделать новую подпись о новом депозите в 50 USD.
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wertun на форуме  
Старый Сегодня, 23:26
#6
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 25
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 7,120
Благодарностей: 3,446
УГ: 42
КП: 0.323
Re: VAVILON LTD - vavilon.top
Черт возьми, админ, ну кто так инвестиционный проект называет! Какой еще нафиг Вавилон?
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