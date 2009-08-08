VAVILON LTD - vavilon.top

О КОМПАНИИ VAVILON LTD
VAVILON LTD – сравнительная молодая компания, активно ведущая свою деятельность в сфере изготовления и постройки жилых домов. Мы используем уникальную технологию постройки жилья за короткие сроки, с использованием только чистых и экологических материалов. Благодаря уникальной партнерской программе, наша компания создаёт наибольшую выгоду и максимально сокращает затраты на рекламу.
Мы предлагаем уникальную возможность для частных инвесторов. Компания принимает инвестиции для изготовления материалов и строительство домов. Реализуя готовый продукт, мы возвращаем внесенные средства с дополнительными дивидендами.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ:
Инвестиционный портфель компании состоит из 3 тарифных планов, где каждый план предлагает особые условия для партнеров компании. ECONOM
Процент прибыли составляет 3%. Срок действия депозита рассчитан на 50 дней, где основное тело депозита включено в ежедневные выплаты. Начисления доступны к выводу ежедневно. ECO
Процент прибыли составляет 3.1%. Срок действия депозита рассчитан на 55 дней, где основное тело депозита включено в ежедневные выплаты. Начисления доступны к выводу ежедневно. SMART
Процент прибыли составляет 3.2%. Срок действия депозита рассчитан на 60 дней, где основное тело депозита включено в ежедневные выплаты. Начисления доступны к выводу ежедневно.
РЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА:
Цитата:
Мы предлагаем уникальную реферальную программу, где участники получают реферальный бонус в зависимости от тарифного плана. Партнерские бонусы действуют для инвесторов имеющих хотя-бы один активный депозит.
Участники открывшие депозит по тарифному плану Econom будут получать 4% от вкладов своих партнеров по первому уровню.
Участники открывшие депозит по тарифному плану Eco будут получать 6% от вкладов своих партнеров по первому уровню.
Участники открывшие депозит по тарифному плану Smart будут получать 8% от вкладов своих партнеров по первому уровню.
Инвестор имеющий депозит на разных тарифных планах, получает реферальный бонус от старшего инвестиционного тарифа.