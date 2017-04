wertun

Имя: Broks Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 08.08.2009 Сообщений: 109 Благодарностей: 2 УГ: 1 КП: 0.000

VAVILON LTD - vavilon.top Я не админ/создатель проекта!



Старт проекта 17.04.2017







О КОМПАНИИ VAVILON LTD

VAVILON LTD – сравнительная молодая компания, активно ведущая свою деятельность в сфере изготовления и постройки жилых домов. Мы используем уникальную технологию постройки жилья за короткие сроки, с использованием только чистых и экологических материалов. Благодаря уникальной партнерской программе, наша компания создаёт наибольшую выгоду и максимально сокращает затраты на рекламу.

Мы предлагаем уникальную возможность для частных инвесторов. Компания принимает инвестиции для изготовления материалов и строительство домов. Реализуя готовый продукт, мы возвращаем внесенные средства с дополнительными дивидендами.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ:

Инвестиционный портфель компании состоит из 3 тарифных планов, где каждый план предлагает особые условия для партнеров компании.

ECONOM

Процент прибыли составляет 3%. Срок действия депозита рассчитан на 50 дней, где основное тело депозита включено в ежедневные выплаты. Начисления доступны к выводу ежедневно.

ECO

Процент прибыли составляет 3.1%. Срок действия депозита рассчитан на 55 дней, где основное тело депозита включено в ежедневные выплаты. Начисления доступны к выводу ежедневно.

SMART

Процент прибыли составляет 3.2%. Срок действия депозита рассчитан на 60 дней, где основное тело депозита включено в ежедневные выплаты. Начисления доступны к выводу ежедневно.



РЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА:

Цитата: Мы предлагаем уникальную реферальную программу, где участники получают реферальный бонус в зависимости от тарифного плана. Партнерские бонусы действуют для инвесторов имеющих хотя-бы один активный депозит. Участники открывшие депозит по тарифному плану Econom будут получать 4% от вкладов своих партнеров по первому уровню.

Участники открывшие депозит по тарифному плану Eco будут получать 6% от вкладов своих партнеров по первому уровню.

Участники открывшие депозит по тарифному плану Smart будут получать 8% от вкладов своих партнеров по первому уровню. Инвестор имеющий депозит на разных тарифных планах, получает реферальный бонус от старшего инвестиционного тарифа. О Проекте: Официальная компания. Проверить можно тут https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10708889

Уникальный дизайн

Проверенный временем скрипт

Выделенный сервер

Ddos защита от cloudflare;

Поддержка: Perfect Money, AdvCash, Bitcoin, Payeer

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОЕКТОМ



Мой вклад в проект:

Цитата: Sent Payment: 50.00 USD to account U13891623 from Uххххххх. Batch: 173090379. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 53, wertun. VAVILON LTD – сравнительная молодая компания, активно ведущая свою деятельность в сфере изготовления и постройки жилых домов. Мы используем уникальную технологию постройки жилья за короткие сроки, с использованием только чистых и экологических материалов. Благодаря уникальной партнерской программе, наша компания создаёт наибольшую выгоду и максимально сокращает затраты на рекламу.Мы предлагаем уникальную возможность для частных инвесторов. Компания принимает инвестиции для изготовления материалов и строительство домов. Реализуя готовый продукт, мы возвращаем внесенные средства с дополнительными дивидендами.Инвестиционный портфель компании состоит из 3 тарифных планов, где каждый план предлагает особые условия для партнеров компании.Процент прибыли составляет 3%. Срок действия депозита рассчитан на 50 дней, где основное тело депозита включено в ежедневные выплаты. Начисления доступны к выводу ежедневно.Процент прибыли составляет 3.1%. Срок действия депозита рассчитан на 55 дней, где основное тело депозита включено в ежедневные выплаты. Начисления доступны к выводу ежедневно.Процент прибыли составляет 3.2%. Срок действия депозита рассчитан на 60 дней, где основное тело депозита включено в ежедневные выплаты. Начисления доступны к выводу ежедневно.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________ Последний раз редактировалось wertun; Сегодня в 23:27 .