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Владелец бара в Индии построил перед входом в заведение лабиринт, чтобы обойти запрет

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Владелец бара в Индии построил перед входом в заведение лабиринт, чтобы обойти запрет


Владелец индийского бара Aiswarya Bar поставил перед входом в заведение лабиринт в надежде обойти закон, запрещающий продавать алкоголь менее чем в 500 метрах от дороги. На ситуацию обратило внимание издание Times of India.

Как объясняет издание, в декабре 2016 года в Индии вступил в силу закон, запрещающий продавать алкоголь менее чем в 500 метрах от федеральных или региональных трасс в больших городах. По замыслу чиновников, закон должен помочь в борьбе с пьяным вождением.

Владелец бара Aiswaria Bar решил обойти закон, выстроив на принадлежащей ему земле лабиринт, который ведёт к заведению. Таким образом он рассчитывает оставить бар у дороги.

Теперь, чтобы дойти до входа в бар, посетителю придётся пройти 520 метров.

Представители города Северный Паравур, в котором располагается заведение, следящие за исполнением предписания, подтвердили Times of India, что решение команды Aiswaria Bar удовлетворяет требованиям закона — учитывается не прямое расстояние до объекта, а расстояние, которое посетителю придётся пройти пешком. Однако бару придётся заплатить за изменение расположения входа.

Владелец бара — предприниматель по имени К. В. Варки, который управляет ещё несколькими заведениями. По данным Times of India, некоторые из них уже оказались закрыты после вступления в силу нового закона.

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