Среднесрочные и долгосрочные прогнозы по парам с GBR.
Добрый день, друзья мои.
В этой теме буду делать анализ пар с фунтом по вилам Эндрюса.
Вилы буду использовать двое: статичные и динамические.
Графики от часового и выше.
Иногда буду строить вилы руками по трем максимальным точкам. А также буду строить вилы с помощью платформы ЗУП 150 версии.
Всем профитов!
Re: Среднесрочные и долгосрочные прогнозы по парам с GBR.
Кросс-пара фунт-франк.
На часовом графике Н1 вилы Эндрюса построила с помощью платформы Зуп 150 версии, которые указывают на Юг. Цена остановилась в пятницу на уровне 1.2587 и ожидаю снижения к уровню 1.2544. А при его пробое жду пару внизу на срединной линии вил, на уровнях 1.2521-1.2500-1.2450
Всем профитов!
Re: Среднесрочные и долгосрочные прогнозы по парам с GBR.
Кросс-пара фунт-новозеландский доллар.
На графике Н4 вилы Эндрюса построены с помощью платформы ЗУП и они указывают на Юг.Цена вышла с красной зоны вил вил-сигнал к продажам.Ожидаю пробоя 1.7869 и похода вниз к срединной линии вил, а это уровни 1.7797-1.7750-1.7700.
Продажи пока в приоритете по паре.
Всем профитов!
Re: Среднесрочные и долгосрочные прогнозы по парам с GBR.
Кросс-пара фунт-Южноафриканский рэнд.
На часовом графике Н1 статичные вилы Эндрюса указывают на Юг и цена идет к их срединной линии. Ожидаю падения до 16.720. Динамические вилы пока движутся, покупать по ним сигнала нет,т.к. цена должна выйти с их красной зоны на Север.
Всем профитов!
Re: Среднесрочные и долгосрочные прогнозы по парам с GBR.
Кросс-пара фунт-Шведская крона.
На недельном графике вилы Эндрюса построены с помощью платформы ЗУП 150 версии, которые указывают на Север.
Цена остановилась на уровне 11.3173 и идеи на верх, к срединной линии вил.Но пока нужно пробить сопротивление на уровне 11.9092.По паре только покупки пока.
Re: Среднесрочные и долгосрочные прогнозы по парам с GBR.
Кросс-пара фунт-Сингапурский доллар.
На часовом графике статичные вилы Эндрюса указывают на Юг. Цена вышла за верхнюю их границу уже. Рынок закрылся на отметке 1.7498.
Динамические вилы смотрят на верх. Ожидаю цену на уровне 1.7550, на срединной линии динамики пока.
Всем профитов!
Re: Среднесрочные и долгосрочные прогнозы по парам с GBR.
Кросс-пара фунт-Грецкая крона.
На часовом графике Н1 статичные вилы Эндрюса указывают на Север. Цена остановилась вы пятницу на уровне 31.439. Цена поднимается к срединной линии статичных вил. Ожидаю пару на уровне 31.800-31.820.
Всем профитов!
Re: Среднесрочные и долгосрочные прогнозы по парам с GBR.
Кросс-пара фунт-Датская крона.
На недельном графике вилы Эндрюса построены с помощью платформы ЗУП и они смотрят на Север.
Цена вышла с красной зоны вил и уже на уровне 8.771. Ожидаю пробоя сопротивления на уровне 8.957 и роста до срединной линии. До 9.261 пока.
Всем профитов!
Re: Среднесрочные и долгосрочные прогнозы по парам с GBR.
Кросс-пара фунт-Гонг-Конгский доллар.
На дневном графике вилы Эндрюса указывают на Юг. Цена остановилась в пятницу на уровне 9.7223.Цена растет и идет к срединной линии вил на Север. Ожидаю цену на уровне 9.7883.А при пробое буду ждать пару на уровнях 10.0365-10.2698.
Всем профитов!
Re: Среднесрочные и долгосрочные прогнозы по парам с GBR.
Кросс-пара фунт-Венгерский форинт.
На недельном графике вилы Эндрюса указывают на Север. Цена остановилась на уровне 368.16 в пятницу.Цена вышла с красной зоны вил-сигнал к покупкам в долгосроке. Ожидаю подъема цены к уровню срединной линии вил, но пока жду пару на уровне 373.01. При его пробое буду ждать подъема до уровня 387.23.
Всем профитов!
Re: Среднесрочные и долгосрочные прогнозы по парам с GBR.
Кросс-пара фунт-Мексиканский песо.
На графике Н4 вилы Эндрюса указывают на Север, которые я построила с помощью платформы ЗУП.Ожидаю подъема цены к уровню 23.8602,т.к. цена вышла с красной зоны вил уже на верх.Пробой нижней границы на уровне 23.0135 сподвигнет пару к падению.
Всем профитов!
Re: Среднесрочные и долгосрочные прогнозы по парам с GBR.
Кросс-пара фунт-Норвежская крона.
На недельном графике вилы Эндрюса направлены резко на верх.Построены с помощью платформы ЗУП. Цена идет вверх и вышла с красной зоны вил давно.Ожидаю подъема цены к уровню 11.3949.При его пробое буду ждать рост до срединной линии вил, а это уровень 11.9500.
Всем профитов!
Re: Среднесрочные и долгосрочные прогнозы по парам с GBR.
Кросс-пара фунт-Польский злотый.
На недельном графике вилы Эндрюса указывают на Север. Цена остановилась на уровне 4.9974. Ожидаю подъема цены к уровню 5.1986. При его пробое буду ждать пару на уровне срединной линии вил, своего магнита, а это на уровне 5.3670-5.3700.
При пробое цены нижней границы вил на уровне 4.7709 покупки отменятся.
Всем профитов!
Re: Среднесрочные и долгосрочные прогнозы по парам с GBR.
Кросс-пара фунт-Австралийский доллар.
На часовом графике Н1 статичные вилы Эндрюса указывают на Юг. Цена остановилась на уровне 1.6521. Пока идет снижение цены к уровню срединной линии вил, это 1.6300.
При пробое срединной линии буду ждать цену на уровне 1.6074-1.6029-1.5992.
Динамика смотрит на Север. Цена вышла за их нижнюю границу вниз.
Всем профитов!
Re: Среднесрочные и долгосрочные прогнозы по парам с GBR.
Кросс-пара фунт-Канадский доллар.
На часовом графике статичные вилы Эндрюса указывают на Север. Рынок закрылся на уровне 1.6686.Цена подошла к зоне равновесия статики и если е пробивает, тот идет к своему магниту-срединной линии вил до уровня 1.6700-1.6750.Ну а если нет, то будет снижение до 1.6570 снова по вилам динамики.
Всем профитов!