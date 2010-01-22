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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Минимальная ставка по потребительскому кредиту под поручительство физических лиц теперь составляет 12,9% годовых.

Сбербанк России в рамках акции с 15 февраля снизил процентные ставки по потребительским кредитам, снижение составило до 3 процентных пунктов от базовой линейки, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

Минимальная ставка по потребительскому кредиту под поручительство физических лиц теперь составляет 12,9% годовых, по потребительскому кредиту без обеспечения - 13,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 300 тыс. рублей. 31 января у банка закончилась новогодняя акция по потребительским кредитам.

"На волне успешной новогодней акции сегодня мы запускаем новое предложение, приуроченное к весенним праздникам. Минимальная ставка в рамках новой акции составит всего 12,9% годовых в рублях - таких низких ставок по потребительским кредитам в Сбербанке еще не было", - приводятся в пресс-релизе слова директора департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Натальи Алымовой. Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надежности, платежеспособности и категории клиента.

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