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Страховые взносы в России могут снизиться.
Об этом сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на экспертов и чиновников, принимающих участие в обсуждении.
По словам Кудрина, в России одна из самых больших в мире нагрузка на труд. То есть, работодатели вынуждены платить 30% от заработной платы, это создаёт большую нагрузку на бизнес. Минэкономразвития и Минфин предлагают снизить эту нагрузку до 21%-22%, а для того, чтобы закрыть образовавшуюся дыру в бюджете, увеличит косвенные налоги, в частности НДС до 21% или даже до 22%.
Эксперты полагают, что эта мера в совокупности с поддержкой экспорта и льготами для инновационных компаний перезапустят рост экономики.
Интересно, что в 2004 году говорилось, что снижение НДС с 20% до 18% даст толчок развитию промышленности России, не вышло. Так может, повышение ставки НДС увеличит экономическое развитие?
Итоговый вариант должен будет утвердить Президент.
Специально для MMGP.ru