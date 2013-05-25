Trustedfinancial - Trustedfinancial.biz

Я не админ проекта
Старт
Проект - Trustedfinancial.biz
О проекте ( легенда ) :
Цитата:
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Trustedfinancial Ltd является частной Великобритании официально зарегистрирована по управлению активами Инвестиционная компания в настоящее время служит частным и институциональным инвесторам со всего земного шара.
Один из наших самых сильных преимуществ перед конкурентами является то, что мы предлагаем страхование в инвестировании средств. Мы также предлагаем нашим клиентам лучшее управление, а также системы управления рисками для обеспечения того, чтобы их средства решаются эффективно и они становятся все более высокие уровни безопасности.
Маркетинг:
Выплаты - инстант
101,5% после того, как 1 календарный день
$ 10 - $ 100 1,50% 101,50%
2% в день в течение 7 календарных дней
$ 10 - $ 1,500 2.00% 114.00%
2,1% в день в течение 14 календарных дней
$ 20 - $ 1,500 2.10% 129.40%
2,2% в течение 21 календарных дней
$ 25 - $ 5,000 2.20% 146,20%
2,3% в течение 30 календарных дней
$ 250 - $ 25 000 2,30% 169,00%
4,5% в день в течение 40 календарных дней ( депозит включен в выплаты )
$ 10 - $ 499 4.50% / 180.00%
$ 500 - $ 50 000 4,50% 180,00% ( если инвестируете в данный тариф от 500$ получите единоразово бонус 50$ )
Партнерская программа:
Зависит от тарифа 1 тариф -1% | 2 - 5% | 3 - 6% | 4 - 7% | 5 - 8% | 6 - 10% с вкладов
Принимает -
PM, Payeer, Bitcoin, LitAdvcash, Nixmoney
РЕГИСТРАЦИЯ
Вклад -
02.15.17 00:36 Account Transfer -50.00 Sent Payment: 50.00 USD to account U11072736 from U4095553. Batch: 164372328. Memo: Shopping Cart Payment.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.