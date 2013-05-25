Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Trustedfinancial - Trustedfinancial.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 04:29
#1
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар Sportsmen777
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 4,855
Благодарностей: 1,178
КП: 0.143
Trustedfinancial - Trustedfinancial.biz
Я не админ проекта

Старт



Проект - Trustedfinancial.biz



О проекте ( легенда ) :

Цитата:
Trustedfinancial Ltd является частной Великобритании официально зарегистрирована по управлению активами Инвестиционная компания в настоящее время служит частным и институциональным инвесторам со всего земного шара.

Один из наших самых сильных преимуществ перед конкурентами является то, что мы предлагаем страхование в инвестировании средств. Мы также предлагаем нашим клиентам лучшее управление, а также системы управления рисками для обеспечения того, чтобы их средства решаются эффективно и они становятся все более высокие уровни безопасности.

Маркетинг:

Выплаты - инстант

101,5% после того, как 1 календарный день
$ 10 - $ 100 1,50% 101,50%

2% в день в течение 7 календарных дней
$ 10 - $ 1,500 2.00% 114.00%

2,1% в день в течение 14 календарных дней
$ 20 - $ 1,500 2.10% 129.40%

2,2% в течение 21 календарных дней
$ 25 - $ 5,000 2.20% 146,20%

2,3% в течение 30 календарных дней
$ 250 - $ 25 000 2,30% 169,00%

4,5% в день в течение 40 календарных дней ( депозит включен в выплаты )
$ 10 - $ 499 4.50% / 180.00%

$ 500 - $ 50 000 4,50% 180,00% ( если инвестируете в данный тариф от 500$ получите единоразово бонус 50$ )



Партнерская программа:

Зависит от тарифа 1 тариф -1% | 2 - 5% | 3 - 6% | 4 - 7% | 5 - 8% | 6 - 10% с вкладов




Принимает - PM, Payeer, Bitcoin, LitAdvcash, Nixmoney


РЕГИСТРАЦИЯ


Вклад - 02.15.17 00:36 Account Transfer -50.00 Sent Payment: 50.00 USD to account U11072736 from U4095553. Batch: 164372328. Memo: Shopping Cart Payment.


Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
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Последний раз редактировалось Sportsmen777; Сегодня в 04:37.
Sportsmen777 на форуме  
Старый Сегодня, 04:54
#2
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 10,491
Благодарностей: 5,600
КП: 0.386
Re: Trustedfinancial - Trustedfinancial.biz
Проект понравился, но без моников даже тестить смысла не вижу! Да и стату спрятал вечером зачем то Значит пока на заборе с колой и
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