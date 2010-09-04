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Британский Santander запускает новый сервис голосовых платежей

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Британский Santander запускает новый сервис голосовых платежей

Santander стал первым банком в Великобритании, представившим сервис голосовых платежей — услугу аутентификации платежей, с помощью технологии распознавания голоса.

Так, пока другие банки делают ставку на биометрию, как способ усовершенствования опыта совершения платежей, Santander решил внедрить голосовые команды, которые позволят клиентам мониторить персональные финансы.

Santander усовершенствовал свое мобильное банковское приложение SmartBank, в котором пользователи могут совершать денежные переводы и идентифицировать платежи, используя лишь свой голос. Банк уже тестирует новую технологию на основе своего банковского приложения для iOS.

В прошлом году Santander запустил сервис голосовых команд в SmartBank, который позволяет контролировать свои расходы.

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