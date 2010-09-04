Производитель Peugeot и Citroen присматривается к покупке Vauxhall и Opel

Автомобильный концерн PSA Group может стать самым крупным игроком в Европе.
По-сути речь идет о покупке подразделения General Motors. В случае достижения договоренностей, PSA Group автоматически захватит около 20% европейского рынка. Таким образом, французская компания займет место лидера по производству автомобилей в Европе и сдвинет с этой позиции VAG - производителя Volkswagen.
Фондовый рынок уже отреагировал на новости о возможной сделке: акции компании Peugeot выросли на 4,3% до €18,7 за бумагу.
Французская автомобилестроительная компания PSA Peugeot Citroёn сегодня является вторым по величине производителем автомобилей в Европе. В 2015 году продажи компании по всему миру увеличились на 1,2% до 2,97 млн. автомобилей.
Продажи ряда моделей авто, произведенных компанией Opel/Vauxhall, также увеличились. В частности, это касается модели Astra, продажи которой выросли в годовом исчислении до 214 435 единиц.
Однако пока еще ни один из брендов не обогнал Volkswagen. Продолжающаяся второй год экологическая лихорадка снизила объем продаж марки Volkswagen всего на 0,5% до 1,714 млн. штук. Второе место среди брендов авто занимает Renault, которая опередила Ford. Причем оба бренда показали рост, просто у французского он гораздо больше.
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