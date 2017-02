Denver10 Мастер

Пол: Мужской Адрес: Донецк Регистрация: 20.02.2013 Сообщений: 4,591 Благодарностей: 1,424 КП: 0.187

награды

Стартап 8i по созданию голограмм привлек $27 млн от ряда известных инвесторов

Стартап 8i по созданию голограмм привлек $27.500.000 от ряда известных инвесторов.



Стартап 8i офисы которого расположены в Новой Зеландии, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско разрабатывает технологию голографической виртуальной и дополненной реальности, в финансировании серии B привлек $ 27 млн.



Новый раунд финансирования увеличил общий объем инвестиций в стартап до $ 41 млн. Данный раунд возглавила компания Time Warner Investments при участии венчурных фондов Hearst Ventures, Verizon Ventures, One Ventures, Seen & Speed Ventures и уже существующих инвесторов. Управляющий директор компании Time Warner Investments Скотт Ливайн вошел в команду стартапа.



Под руководством генерального директора Стива Раймонда, стартап 8i предоставляет пользователям мобильное приложение дополненной реальности Holo, которое позволяет создавать смешанный контент реальности с 3d-голограммами своих любимых знаменитостей, торговых марок и знаков.







Приложение позволяет пользователям добавлять 3d-голограммы в реальную среду и делать с ними видеоролики и снимать фотографии после чего можно поделиться ими с друзьями через социальные сети или прочие мобильные приложения для обмена сообщениями.



Holo предоставляет инновационный продукт, который положительно повлияет на сферу развлечений и привлечет большую аудиторию, считают в стартапе.



Компания тестирует бета-версию приложения Holo на Lenovo Phab 2 Pro через основанный на платформе Google проект дополненной реальности Tango. В рамках бета-тестирования компания 8i проверяет как пользователи взаимодействуют с новой технологией и ограниченным выбором образцов 3d-голограмм. Компания планирует официально запустить новую версию приложения в этом году на Tango с поддержкой смартфонов и других мобильных устройств.



YouTube YouTube

Перевод специально для форума MMGP.



Стартап 8i офисы которого расположены в Новой Зеландии, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско разрабатывает технологию голографической виртуальной и дополненной реальности, в финансировании серии B привлек $ 27 млн.Новый раунд финансирования увеличил общий объем инвестиций в стартап до $ 41 млн. Данный раунд возглавила компания Time Warner Investments при участии венчурных фондов Hearst Ventures, Verizon Ventures, One Ventures, Seen & Speed Ventures и уже существующих инвесторов. Управляющий директор компании Time Warner Investments Скотт Ливайн вошел в команду стартапа.Под руководством генерального директора Стива Раймонда, стартап 8i предоставляет пользователям мобильное приложение дополненной реальности Holo, которое позволяет создавать смешанный контент реальности с 3d-голограммами своих любимых знаменитостей, торговых марок и знаков.Приложение позволяет пользователям добавлять 3d-голограммы в реальную среду и делать с ними видеоролики и снимать фотографии после чего можно поделиться ими с друзьями через социальные сети или прочие мобильные приложения для обмена сообщениями.Holo предоставляет инновационный продукт, который положительно повлияет на сферу развлечений и привлечет большую аудиторию, считают в стартапе.Компания тестирует бета-версию приложения Holo на Lenovo Phab 2 Pro через основанный на платформе Google проект дополненной реальности Tango. В рамках бета-тестирования компания 8i проверяет как пользователи взаимодействуют с новой технологией и ограниченным выбором образцов 3d-голограмм. Компания планирует официально запустить новую версию приложения в этом году на Tango с поддержкой смартфонов и других мобильных устройств.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Выгодный обмен __________________