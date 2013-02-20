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Стартап 8i по созданию голограмм привлек $27 млн от ряда известных инвесторов

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Стартап 8i по созданию голограмм привлек $27 млн от ряда известных инвесторов

Стартап 8i по созданию голограмм привлек $27.500.000 от ряда известных инвесторов.

Стартап 8i офисы которого расположены в Новой Зеландии, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско разрабатывает технологию голографической виртуальной и дополненной реальности, в финансировании серии B привлек $ 27 млн.

Новый раунд финансирования увеличил общий объем инвестиций в стартап до $ 41 млн. Данный раунд возглавила компания Time Warner Investments при участии венчурных фондов Hearst Ventures, Verizon Ventures, One Ventures, Seen & Speed Ventures и уже существующих инвесторов. Управляющий директор компании Time Warner Investments Скотт Ливайн вошел в команду стартапа.

Под руководством генерального директора Стива Раймонда, стартап 8i предоставляет пользователям мобильное приложение дополненной реальности Holo, которое позволяет создавать смешанный контент реальности с 3d-голограммами своих любимых знаменитостей, торговых марок и знаков.



Приложение позволяет пользователям добавлять 3d-голограммы в реальную среду и делать с ними видеоролики и снимать фотографии после чего можно поделиться ими с друзьями через социальные сети или прочие мобильные приложения для обмена сообщениями.

Holo предоставляет инновационный продукт, который положительно повлияет на сферу развлечений и привлечет большую аудиторию, считают в стартапе.

Компания тестирует бета-версию приложения Holo на Lenovo Phab 2 Pro через основанный на платформе Google проект дополненной реальности Tango. В рамках бета-тестирования компания 8i проверяет как пользователи взаимодействуют с новой технологией и ограниченным выбором образцов 3d-голограмм. Компания планирует официально запустить новую версию приложения в этом году на Tango с поддержкой смартфонов и других мобильных устройств.


Перевод специально для форума MMGP.

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инвестирование, инвестиции, инвестиции в стартап, стартап, финансирование стартапа
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