timoncool Интересующийся

Возраст: 27 Регистрация: 14.02.2017 Сообщений: 7 Благодарностей: 0 КП: 0.000

Vk-Manager - Инструмент для автоматического наполнения сообществ













Доступные опции и функции

Грабинг записей с предварительным просмотром постов, с возможностью редактирования и указания времени постинга для каждого поста и отправкой в таймер ВК.

Грабинг записей без предварительного просмотра, с возможностью задать интервал (минимум 5 минут) с указанием начала постинга (например, 09:00) и окончания (например, 22:00) в разрезе одних суток, задание будет выполняться каждый день.

Можно задать минимальное количество "Мне нравится" для копирования

Можно задать минимальное количество "Рассказать друзьям" для копирования

Поддержка нескольких сообществ откуда брать записи

Не копировать один и тот же пост несколько раз (если была поставлена галочка "Учитывать игнор лист" - игнор лист хранится в течении 30 дней)

Возможность не копировать пост, если в нем отсутствует картинка.

Возможность не копировать пост, если в нем отсутствует аудиозапись.

Возможность не копировать пост, если в нем отсутствует видеозапись.

Возможность не копировать пост, если в нем присутствует картинка.

Возможность не копировать пост, если в нем присутствует аудиозапись.

Возможность не копировать пост, если в нем присутствует видеозапись.

Функция ставить "Мне нравится" к размещенным постам

Функция "Рассказать друзьям" о размещенном посте.

Имеется выбор типа копирования.

Копировать только Новые посты.

Копировать последние посты (верхние).

Копировать с самого низа посты.

Копировать случайные посты.

Статистика, где можно посмотреть сколько постов разместили, количество ошибок, поддержка статистики за всё время, за последние 7 дней (неделя) и за определенную дату.

Добавление, удаление, редактирование заданий

Поддержка лога, где хранится информация о том, когда выполнилось или не выполнилось задание, а также ссылка на пост или текст ошибки.

Возможность размещения записей через API Вконтакте.

Ваш токен хранится в базе в зашифрованном виде, что исключает потерю контроля над аккаунтом, даже в случаи несанкционированного доступа злоумышленников к нашей базе.

Помощь пользователям через систему тикетов и онлайн консультант

Функция для обработки ссылок в постах с возможностями: вырезание внешних ссылок, пропуск поста, копирование поста, замена ссылки на свой текст (например, ссылку).

Поддержка watermark (Водяной знак, наложение своего копирайта в виде картинки на изображения). Картинку вы загружаете сами.

Поддерживаются несколько приложений от имени которых будет размещен пост, предложить еще какое-нибудь приложение вы можете через тикет.

Автоматическое разгадывание капчи.

Автоматизированная онлайн оплата доступа к функции грабера, после чего вы сразу же сможете ей воспользоваться, оплатить можно любым удобным вам способом.

Возможность постить в Таймер ВК.

Возможность отправлять посты в предложку любого сообщества.

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Видео туториал по работе с системой.

vBulletin [video]



После регистрации вам будет доступен тестовый режим на 5 дней.

Зарегистрируйтесь и протестируйте систему бесплатно Сервис для автоматического наполнения качественным контентом ваших групп и пабликов в VK.com - https://vk-manager.ru/ Доступные опции и функцииГрабинг записей с предварительным просмотром постов, с возможностью редактирования и указания времени постинга для каждого поста и отправкой в таймер ВК.Грабинг записей без предварительного просмотра, с возможностью задать интервал (минимум 5 минут) с указанием начала постинга (например, 09:00) и окончания (например, 22:00) в разрезе одних суток, задание будет выполняться каждый день.Можно задать минимальное количество "Мне нравится" для копированияМожно задать минимальное количество "Рассказать друзьям" для копированияПоддержка нескольких сообществ откуда брать записиНе копировать один и тот же пост несколько раз (если была поставлена галочка "Учитывать игнор лист" - игнор лист хранится в течении 30 дней)Возможность не копировать пост, если в нем отсутствует картинка.Возможность не копировать пост, если в нем отсутствует аудиозапись.Возможность не копировать пост, если в нем отсутствует видеозапись.Возможность не копировать пост, если в нем присутствует картинка.Возможность не копировать пост, если в нем присутствует аудиозапись.Возможность не копировать пост, если в нем присутствует видеозапись.Функция ставить "Мне нравится" к размещенным постамФункция "Рассказать друзьям" о размещенном посте.Имеется выбор типа копирования.Копировать только Новые посты.Копировать последние посты (верхние).Копировать с самого низа посты.Копировать случайные посты.Статистика, где можно посмотреть сколько постов разместили, количество ошибок, поддержка статистики за всё время, за последние 7 дней (неделя) и за определенную дату.Добавление, удаление, редактирование заданийПоддержка лога, где хранится информация о том, когда выполнилось или не выполнилось задание, а также ссылка на пост или текст ошибки.Возможность размещения записей через API Вконтакте.Ваш токен хранится в базе в зашифрованном виде, что исключает потерю контроля над аккаунтом, даже в случаи несанкционированного доступа злоумышленников к нашей базе.Помощь пользователям через систему тикетов и онлайн консультантФункция для обработки ссылок в постах с возможностями: вырезание внешних ссылок, пропуск поста, копирование поста, замена ссылки на свой текст (например, ссылку).Поддержка watermark (Водяной знак, наложение своего копирайта в виде картинки на изображения). Картинку вы загружаете сами.Поддерживаются несколько приложений от имени которых будет размещен пост, предложить еще какое-нибудь приложение вы можете через тикет.Автоматическое разгадывание капчи.Автоматизированная онлайн оплата доступа к функции грабера, после чего вы сразу же сможете ей воспользоваться, оплатить можно любым удобным вам способом.Возможность постить в Таймер ВК.Возможность отправлять посты в предложку любого сообщества.aN0HtWxv.pngВидео туториал по работе с системой.После регистрации вам будет доступен тестовый режим на 5 дней.Зарегистрируйтесь и протестируйте систему бесплатно https://vk-manager.ru/

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