Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,582 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Vk-Manager - Инструмент для автоматического наполнения сообществ

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждаем маркетинг в социальных сетях, таких как Вконтакте, Одноклассники, Твиттер, Facebook, Myspace и др.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:16
#1
Интересующийся
 
Возраст: 27
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Vk-Manager - Инструмент для автоматического наполнения сообществ
Сервис для автоматического наполнения качественным контентом ваших групп и пабликов в VK.com - https://vk-manager.ru/






Доступные опции и функции
Грабинг записей с предварительным просмотром постов, с возможностью редактирования и указания времени постинга для каждого поста и отправкой в таймер ВК.
Грабинг записей без предварительного просмотра, с возможностью задать интервал (минимум 5 минут) с указанием начала постинга (например, 09:00) и окончания (например, 22:00) в разрезе одних суток, задание будет выполняться каждый день.
Можно задать минимальное количество "Мне нравится" для копирования
Можно задать минимальное количество "Рассказать друзьям" для копирования
Поддержка нескольких сообществ откуда брать записи
Не копировать один и тот же пост несколько раз (если была поставлена галочка "Учитывать игнор лист" - игнор лист хранится в течении 30 дней)
Возможность не копировать пост, если в нем отсутствует картинка.
Возможность не копировать пост, если в нем отсутствует аудиозапись.
Возможность не копировать пост, если в нем отсутствует видеозапись.
Возможность не копировать пост, если в нем присутствует картинка.
Возможность не копировать пост, если в нем присутствует аудиозапись.
Возможность не копировать пост, если в нем присутствует видеозапись.
Функция ставить "Мне нравится" к размещенным постам
Функция "Рассказать друзьям" о размещенном посте.
Имеется выбор типа копирования.
Копировать только Новые посты.
Копировать последние посты (верхние).
Копировать с самого низа посты.
Копировать случайные посты.
Статистика, где можно посмотреть сколько постов разместили, количество ошибок, поддержка статистики за всё время, за последние 7 дней (неделя) и за определенную дату.
Добавление, удаление, редактирование заданий
Поддержка лога, где хранится информация о том, когда выполнилось или не выполнилось задание, а также ссылка на пост или текст ошибки.
Возможность размещения записей через API Вконтакте.
Ваш токен хранится в базе в зашифрованном виде, что исключает потерю контроля над аккаунтом, даже в случаи несанкционированного доступа злоумышленников к нашей базе.
Помощь пользователям через систему тикетов и онлайн консультант
Функция для обработки ссылок в постах с возможностями: вырезание внешних ссылок, пропуск поста, копирование поста, замена ссылки на свой текст (например, ссылку).
Поддержка watermark (Водяной знак, наложение своего копирайта в виде картинки на изображения). Картинку вы загружаете сами.
Поддерживаются несколько приложений от имени которых будет размещен пост, предложить еще какое-нибудь приложение вы можете через тикет.
Автоматическое разгадывание капчи.
Автоматизированная онлайн оплата доступа к функции грабера, после чего вы сразу же сможете ей воспользоваться, оплатить можно любым удобным вам способом.
Возможность постить в Таймер ВК.
Возможность отправлять посты в предложку любого сообщества.
aN0HtWxv.png



Видео туториал по работе с системой.


После регистрации вам будет доступен тестовый режим на 5 дней.
Зарегистрируйтесь и протестируйте систему бесплатно https://vk-manager.ru/
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
timoncool на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется 2 человека, для наполнения DanilaEjov Другая работа/сервис 1 25.08.2010 17:31
Investment Manager - www.invest-manager.com str8er Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 92 30.11.2007 02:06

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Сергей Громов 1906839717
cardblanche.net - получай скидки
От Сергей Громов 1906839717 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар EXS.SU
В каком Хайпе есть внутренние обменники?
От EXS.SU в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар onliner-76
royalcasinofunds.com - верну до 300% рефских
От onliner-76 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар bizneser
Не отходя от кассы: пивные насосы будут принимать к оплате карты
От bizneser в разделе «Новости платежных систем»
Аватар Denver10
Банк России установил ограничения на работу со вкладами для 75 банков
От Denver10 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар fxwaves
Акции Amazon [AMZN] (nasdaq)
От fxwaves в разделе «Иностранные эмитенты»
.     
Пользователей
401,582
Тем
453,885
Сообщений
11,114,050

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube