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Международный перевозчик купил часть "Автолюкса"

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Международный перевозчик купил часть "Автолюкса"

Автобусный перевозчик с латвийскими корнями, Ecolines, выкупил часть бизнеса украинского "Автолюкса".

Данные реестра юридических лиц свидетельствуют о том, что собственником компании "ААЗ Трейдинг-Автолюкс", которая является правопреемником компании "ААЗ Трейдинг Ко", теперь является латвийская компания "Норма-А". Из открытых источников известно, что "Норма-А" работает под брендом Ecolines.

По состоянию на 2015 год, в распоряжении "Автолюкса" находились 180 грузовых автомобилей марки Mitsubishi и Man, которые за день выполняли примерно 65 грузовых рейсов между городами Украины. Перевозчик также располагал 50 автобусами, осуществляющими 40 ежедневных пассажирских рейсов по Украине.

Отметим, что конечными бенефициарами компании "Норма-А" являются Андрис Подгорнийс и Егорс Рибзаменс. Оба данных бизнесмена через "Норма-А" контролируют ООО "Украинские линии", которая известна в Украине под брендом Ecolines.

Компания "ААЗ Трейдинг Ко", в свою очередь, существует с 1997 года. Собственником компании являлся Саада Махфуд, который был также и директором "Автолюкса". Правопреемником компании стало ООО "ААЗ Трейдинг-Автолюкс", руководителем и владельцем которой был также Саада Махфуд. ООО зарегистрировано в августе 2016 года.

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