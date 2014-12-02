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Марин Ле Пен обещает отказаться от евро и выйти из Евросоюза

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Старый Сегодня, 22:01
#1
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Регистрация: 23.12.2016
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Марин Ле Пен обещает отказаться от евро и выйти из Евросоюза


Президентская гонка, стартовавшая во Франции, обещает быть очень любопытной, и уж точно будет иметь огромное значение для экономики Франции, а может и всего Евросоюза. Кандидатка на пост президента Марин Ле Пен, не сильно стесняясь в выражениях, заявила, что приложит максимум усилий, чтобы освободить Францию от «тирании» глобализации, искоренить в стране исламский фундаментализм и вывести Францию из-под гнета Европейского союза.

Вместе с тем, предвыборный штаб Марин Ле Пен, опубликовал документ, согласно которому, в случае, если Евросоюз не откажется от евро и открытых границ, тогда Ле Пен обещает, что Франция под ее руководством покинет еврозону. Из других предвыборных обещаний, самые популярные это: введение налога на импорт, повышение социальных выплат, сдерживание наплывов миграции и введение бесплатного образования для граждан Франции. Кроме того в своих заявлениях Ле Пен часто высказывала свое мнение по поводу радикальных исламистских молитвенных центров и обещала, что будет бороться с ними.

Во Франции Ле Пен известна своим критичным отношением к Евросоюзу и ее основные конкуренты по предвыборной гонке противопоставляют ее взгляды интересам Франции. Ее ближайший конкурент по выборам Эммануэль Макрон, поддерживающий идею либеральной экономики, делает ставку на про-европейски настроенную часть населения Франции. В своем недавнем выступлении перед избирателями он назвал Марин Ле Пен предательницей идеалов Франции.

В своей кампании он обещает, что приложит все усилия для возрождения экономики посредством внедрения инноваций, обещает сократить раздутый бюрократический аппарат и сделать трудовое законодательство более лояльным к людям.

Позиции Эммануэля Макрона очень укрепились на фоне яркого скандала, развернувшегося вокруг еще одного кандидата Франсуа Фийона и его супруги, которые оказались замешаны в присвоении общественных денег.Теперь у Макрона есть все шансы выйти во второй тур и даже одержать в нем победу.

Специально для mmgp
Ссылка на проверку уникальности: http://www.etxt.biz/antiplagiat/292d...24ba6ff3c5386/
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