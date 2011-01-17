Max Brown Специалист

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Стратегия на баскетбол кто из команд первым наберет 5 или 10 очков в четверти



Сегодня хочу поделиться с вами весьма необычной стратегией на баскетбол - кто из команд первым наберет 5 или 10 очков в четверти (гонка до 5 или 10 очков).



Суть стратегии проста:



1. Нам подходят те матчи, где есть явный фаворит (кэф на его победу менее 1.4)



2. Таким образом высока вероятность того, что на победу в гонке нашего андердога букмекеры дадут очень вкусный кэф > 2.5 (средний кэфы на данную стратегию должны быть около 3, но частенько попадаются проходные кэфы 4 или даже 5 и это нормально.. согласитесь, что такие кэфы однозначно заслуживают внимания)



3. Также нам нужна такая контора, которая дает в линии возможность поставить на того, кто первым в четверти наберет 5, 10, 15, 20 очков (рекомендую: марафон - дает линию от 5 очков, и 1хбет - дает линию от 10 очков, но баскетбольных матчей на порядок больше, чем на марафоне)



4. Ставки по линии делаем только на 1 четверть, на 2 и 3 делаем только в лайве, т.к. нужно проанализировать ситуацию на площадке (на 4 четверть обычно линия на данный рынок не раскрывается)



5. Рекомендую играть в гонку именно до 5, т.к. слабой команде победить в гонке до 5 очков, намного проще, чем до 10



6. Играем мы конечно же догоном, но таким догоном, который не потребует крупного банка (к примеру у нас стартовый капитал = 1100 рублей):

1 ставка: 50 рублей на П2 с кэфом 3 проиграла (в случае победы мы получаем +100 рублей к нашему депозиту)

2 ставка: 75 рублей на П2 с кэфом 3 проиграла (в случае победы мы получаем +100 рублей к нашему депозиту)

3 ставка: 115 рублей на П2 с кэфом 3 проиграла (в случае победы мы получаем +105 рублей к нашему депозиту)

4 ставка: 175 рублей на П2 с кэфом 3 проиграла (в случае победы мы получаем +110 рублей к нашему депозиту)

5 ставка: 265 рублей на П2 с кэфом 3 проиграла (в случае победы мы получаем +115 рублей к нашему депозиту)

6 ставка: 400 рублей на П2 с кэфом 3 проиграла (в случае победы мы получаем +120 рублей к нашему депозиту)



К слову сказать, если ваш стартовый капитал составит 7500 рублей и первую ставку делать на 100 рублей, то у вас будет еще 8 ставок для догона (итого 9).



Итак: для того, чтобы слить весь наш банк, сильные команды каждый раз должны первыми набирать 5 или 10 очков в четверти. Шанс такой конечно есть, но он минимальный. Тем более, если подойти к выбору матчей с головой и ставить на те команды, которые показывают неплохую результативность.



Жду обоснованной критики! Спасибо за внимание! Всем профита! А кому понравилась стратегия, вступаем в мою Первую мою опубликованную стратегию кучка троллей просто заклевала усомнившись в ее состоятельности, интересно как будет на этот раз. (P.S. Ничего личного, без обид)Сегодня хочу поделиться с вами весьма необычной стратегией на баскетбол -и (гонка до 5 или 10 очков).1. Нам подходят те матчи, где есть явный фаворит (кэф на его победу менее 1.4)2. Таким образом высока вероятность того, что на победу в гонке нашего андердога букмекеры дадут очень вкусный кэф > 2.5 (средний кэфы на данную стратегию должны быть около 3, но частенько попадаются проходные кэфы 4 или даже 5 и это нормально.. согласитесь, что такие кэфы однозначно заслуживают внимания)3. Также нам нужна такая контора, которая дает в линии возможность поставить на того, кто первым в четверти наберет 5, 10, 15, 20 очков (рекомендую: марафон - дает линию от 5 очков, и 1хбет - дает линию от 10 очков, но баскетбольных матчей на порядок больше, чем на марафоне)4. Ставки по линии делаем только на 1 четверть, на 2 и 3 делаем только в лайве, т.к. нужно проанализировать ситуацию на площадке (на 4 четверть обычно линия на данный рынок не раскрывается)5. Рекомендую играть в гонку именно до 5, т.к. слабой команде победить в гонке до 5 очков, намного проще, чем до 106. Играем мы конечно же догоном, но таким догоном, который не потребует крупного банка (к примеру у нас стартовый капитал = 1100 рублей):1 ставка: 50 рублей на П2 с кэфом 3 проиграла (в случае победы мы получаем +100 рублей к нашему депозиту)2 ставка: 75 рублей на П2 с кэфом 3 проиграла (в случае победы мы получаем +100 рублей к нашему депозиту)3 ставка: 115 рублей на П2 с кэфом 3 проиграла (в случае победы мы получаем +105 рублей к нашему депозиту)4 ставка: 175 рублей на П2 с кэфом 3 проиграла (в случае победы мы получаем +110 рублей к нашему депозиту)5 ставка: 265 рублей на П2 с кэфом 3 проиграла (в случае победы мы получаем +115 рублей к нашему депозиту)6 ставка: 400 рублей на П2 с кэфом 3 проиграла (в случае победы мы получаем +120 рублей к нашему депозиту)К слову сказать, если ваш стартовый капитал составит 7500 рублей и первую ставку делать на 100 рублей, то у вас будет еще 8 ставок для догона (итого 9).Итак: для того, чтобы слить весь наш банк, сильные команды каждый раз должны первыми набирать 5 или 10 очков в четверти. Шанс такой конечно есть, но он минимальный. Тем более, если подойти к выбору матчей с головой и ставить на те команды, которые показывают неплохую результативность.Жду обоснованной критики!Спасибо за внимание! Всем профита! А кому понравилась стратегия, вступаем в мою группу ВК.

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