Стратегия на баскетбол кто из команд первым наберет 5 или 10 очков в четверти

Первую мою опубликованную стратегию кучка троллей просто заклевала усомнившись в ее состоятельности, интересно как будет на этот раз. (P.S. Ничего личного, без обид)
Сегодня хочу поделиться с вами весьма необычной стратегией на баскетбол - кто из команд первым наберет 5 или 10 очков в четверт
и (гонка до 5 или 10 очков).
Суть стратегии проста:
1. Нам подходят те матчи, где есть явный фаворит (кэф на его победу менее 1.4)
2. Таким образом высока вероятность того, что на победу в гонке нашего андердога букмекеры дадут очень вкусный кэф > 2.5 (средний кэфы на данную стратегию должны быть около 3, но частенько попадаются проходные кэфы 4 или даже 5 и это нормально.. согласитесь, что такие кэфы однозначно заслуживают внимания)
3. Также нам нужна такая контора, которая дает в линии возможность поставить на того, кто первым в четверти наберет 5, 10, 15, 20 очков (рекомендую: марафон - дает линию от 5 очков, и 1хбет - дает линию от 10 очков, но баскетбольных матчей на порядок больше, чем на марафоне)
4. Ставки по линии делаем только на 1 четверть, на 2 и 3 делаем только в лайве, т.к. нужно проанализировать ситуацию на площадке (на 4 четверть обычно линия на данный рынок не раскрывается)
5. Рекомендую играть в гонку именно до 5, т.к. слабой команде победить в гонке до 5 очков, намного проще, чем до 10
6. Играем мы конечно же догоном, но таким догоном, который не потребует крупного банка (к примеру у нас стартовый капитал = 1100 рублей):
1 ставка: 50 рублей на П2 с кэфом 3 проиграла (в случае победы мы получаем +100 рублей к нашему депозиту)
2 ставка: 75 рублей на П2 с кэфом 3 проиграла (в случае победы мы получаем +100 рублей к нашему депозиту)
3 ставка: 115 рублей на П2 с кэфом 3 проиграла (в случае победы мы получаем +105 рублей к нашему депозиту)
4 ставка: 175 рублей на П2 с кэфом 3 проиграла (в случае победы мы получаем +110 рублей к нашему депозиту)
5 ставка: 265 рублей на П2 с кэфом 3 проиграла (в случае победы мы получаем +115 рублей к нашему депозиту)
6 ставка: 400 рублей на П2 с кэфом 3 проиграла (в случае победы мы получаем +120 рублей к нашему депозиту)
К слову сказать, если ваш стартовый капитал составит 7500 рублей и первую ставку делать на 100 рублей, то у вас будет еще 8 ставок для догона (итого 9).
Итак: для того, чтобы слить весь наш банк, сильные команды каждый раз должны первыми набирать 5 или 10 очков в четверти. Шанс такой конечно есть, но он минимальный. Тем более, если подойти к выбору матчей с головой и ставить на те команды, которые показывают неплохую результативность.
Жду обоснованной критики!
Спасибо за внимание! Всем профита! А кому понравилась стратегия, вступаем в мою группу
ВК.