Британский ИИ-стартап помог властям в расследовании коррупции в Rolls-Royce

Британский стартап в сфере искусственного интеллекта помог Службе по борьбе с крупными финансовыми махинациями (SFO) Великобритании по выявлению мошенничества и коррупции в Rolls-Royce. Об этом пишет The Financial Times.
Стартап Ravn разработал робота, который способен анализировать, упорядочивать и резюмировать документы по принципу работы живого следователя, но быстрее и исключая ошибки, вызванные человеческим фактором, сообщает издание.
Разработка Ravn была впервые использована SFO в деле Rolls-Royce, в котором некоторые руководители высшего звена были обвинены во взяточничестве и коррупции. Сообщается, что робот помогал следователям обработать 30 млн документов — по 600 тысяч в день.
Глава Ravn Дэвид Ламсден (David Lumsden) заявил, что система позволила расследовать дело «в разы быстрее», чем если бы материалы обрабатывались вручную. ИИ-технология помогла следователям прежде всего сортировкой документов по категориям «привилегированные» и «непривилегированные», уточнили в ведомстве. SFO рассматривает возможность применения системы от Ravn в других расследованиях.
Ravn основана семь лет назад и имеет около 60 клиентов, в том числе британских и американских юридических фирм и банков. В компании работают 47 сотрудников. За 2016 год выручка Ravn составила $3 млн, ожидается, что в 2017 году показатель удвоится.
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