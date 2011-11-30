Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,498 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Британский ИИ-стартап помог властям в расследовании коррупции в Rolls-Royce

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:37
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 4,399
Благодарностей: 1,294
КП: 0.107

награды Волшебный горшочек 
Британский ИИ-стартап помог властям в расследовании коррупции в Rolls-Royce
Британский стартап в сфере искусственного интеллекта помог Службе по борьбе с крупными финансовыми махинациями (SFO) Великобритании по выявлению мошенничества и коррупции в Rolls-Royce. Об этом пишет The Financial Times.

Стартап Ravn разработал робота, который способен анализировать, упорядочивать и резюмировать документы по принципу работы живого следователя, но быстрее и исключая ошибки, вызванные человеческим фактором, сообщает издание.

Разработка Ravn была впервые использована SFO в деле Rolls-Royce, в котором некоторые руководители высшего звена были обвинены во взяточничестве и коррупции. Сообщается, что робот помогал следователям обработать 30 млн документов — по 600 тысяч в день.

Глава Ravn Дэвид Ламсден (David Lumsden) заявил, что система позволила расследовать дело «в разы быстрее», чем если бы материалы обрабатывались вручную. ИИ-технология помогла следователям прежде всего сортировкой документов по категориям «привилегированные» и «непривилегированные», уточнили в ведомстве. SFO рассматривает возможность применения системы от Ravn в других расследованиях.

Ravn основана семь лет назад и имеет около 60 клиентов, в том числе британских и американских юридических фирм и банков. В компании работают 47 сотрудников. За 2016 год выручка Ravn составила $3 млн, ожидается, что в 2017 году показатель удвоится.

Источник.
__________________
Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь :)
seter на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Челябинский суд обязал рабочего выплатить 3 млн руб. за его удар в Rolls-Royce OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 37 15.12.2016 14:39
Бизнесмен отсудил у рабочего 3,4 млн руб. за ДТП с Rolls-Royce Globomen Политика и экономика 5 01.07.2016 09:33
Жителей Сочи и Сахалина предпочитают покупать Rolls-Royce Gannibal Barka Новости в мире финансов и инвестиций 19 15.03.2016 22:58
Китайский бизнесмен сделал крупнейший заказ в истории Rolls-Royce ttxz Новости в мире финансов и инвестиций 5 03.03.2016 17:33
Rolls-Royce заключил крупнейший контракт с Emirates ttxz Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.04.2015 02:12

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Нужен партнёр
От Ro_psha в разделе «Прогнозы»
Аватар nhcliving
если вместо номера кошелка указать ID дойдут ли деньги!
От nhcliving в разделе «Perfect Money»
Аватар nlobp
ОАО АКБ КОР – bankcor.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар Drum13
Как будут обслуживать слепых в банке?
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар morg
Октябрь 2012. Конкурс "Битва экстрасенсов" (призовой фонд 100$ от Денис Ричмонд)
От morg в разделе «Завершенные конкурсы»
Аватар Сергей Горин
Статистика операционных систем от Steam за август 2016
От Сергей Горин в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
401,498
Тем
453,761
Сообщений
11,109,762

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube