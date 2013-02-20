ChinaNetCenter инвестирует 479.500.000 руб. в российскую компанию «СДН-видео» за 70% доли в ней.
Китайский провайдер доставки контента компания ChinaNetCenter готова инвестировать в российского оператора «СДН-видео» путем выкупа доли компании равной 70% за 479.500.000 рублей.
Сделку планируется провести в два этапа. На первом этапе компания ChinaNetCenter инвестирует 430.500.000 руб. и затем еще 49.000.000 руб., в случае, если российский оператор доставки контента «СДН-видео» удвоит чистую прибыль в текущем году.
Если сделка состоится, то закрытый паевый инвестфонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Лидер-инновации» под управлением Закрытого акционерного общества «Лидер», покинет состав «СДН-видео». Данный инвестиционный фонд через Общество с ограниченной ответственностью «СДН-инвест» владеет 25% акций организации «СДН-видео». По информации федерального информационного ресурса Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) учредитель и в настоящее время ген.директор «СДН-видео» Ярослав Городецкий владеет долей в 18,75% акций организации, технический директор Сергей Ивленков - 11.24%, Светлана Ефимова, Павел Журавлев и Лидия Зиброва - по 15%. Инвестиционный фонд осуществил инвестиции в организацию «СДН-видео» в 2013 г., но сумма инвестиционных средств не афишировалась.
По материалам: http://firrma.ru/data/news/12740