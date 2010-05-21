Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Нужно ли на форуме, наказывать Пейдпостеров?

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Нужно ли блокировать пейдпостера который вступает в прямой сговор с админом проекта?

Нет, нужно приветствовать! 0% 0
Да, нужно принимать меры! 100% 1
Еще не определился! 0% 0
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Старый Сегодня, 12:24
#1
Любитель
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Брянск
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 103
Благодарностей: 27
КП: 0.000
Нужно ли на форуме, наказывать Пейдпостеров?
При стартах проектов, есть необходимость написания положительных отзывов для привлечения новых участников. Проекту надо заявить о себе. Вот здесь в дело включаются пейдпостеры, которые активно постят о проекте сообщения и отзывы. Такие люди пишут положительные отзывы, делают отчеты о выплатах, привлекая этим внимание потенциальных участников. Эти люди работают за отдельную плату, либо же за депозиты на этих самых проектах о которых пишут. Кажется это не плохо, если проект стоящий, и это можно только приветствовать. Но есть и такие, которые за плату, вступают в прямой сговор с админом проекта и пишут положительные отзывы проекту, который служит лишь для того, чтобы срубить денег с доверчивых пользователей. Я предлагаю таких пользователей форума наказывать, вплоть до пожизненного бана!
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Последний раз редактировалось vitalik110; Сегодня в 13:02. Причина: Добавлено фото.
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млм, хайп
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