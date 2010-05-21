Нужно ли на форуме, наказывать Пейдпостеров?

При стартах проектов, есть необходимость написания положительных отзывов для привлечения новых участников.
Проекту надо заявить о себе. Вот здесь в дело включаются пейдпостеры, которые активно постят о проекте сообщения и отзывы. Такие люди пишут положительные отзывы, делают отчеты о выплатах, привлекая этим внимание потенциальных участников. Эти люди работают за отдельную плату, либо же за депозиты на этих самых проектах о которых пишут. Кажется это не плохо, если проект стоящий, и это можно только приветствовать. Но есть и такие, которые за плату, вступают в прямой сговор с админом проекта
и пишут положительные отзывы проекту, который служит лишь для того, чтобы срубить денег с доверчивых пользователей. Я предлагаю таких пользователей форума наказывать, вплоть до пожизненного бана
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