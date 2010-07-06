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Минфин против перевода денег россиян на счета онлайн-казино



Издание РБК пишет, что комиссия правительства РФ по проектам новых законов дала своё одобрение на предложение Министерства финансов России закрыть возможность российским банкам переводить деньги граждан России на счета всякого рода лотерей и казино работающих в режиме онлайн.



Согласно внесенного от Минфина законопроекта, скоро должны быть созданы "черные списки" ИП и физических лиц, которые ведут прием или же в состоянии получать деньги от граждан для того, чтобы играть в азартные игры. Федеральной налоговой службе РФ будет поручено вести подобные перечни, а банки обяжут отказывать в переводе денежных средств граждан в те компании или на счета физических лиц, которые попадут в такие "черные списки".



Также законопроект содержит положение, которое ограничивает выполнение денежного перевода с помощью нала, платежных карт или кошельков граждан зарегистрированных в различных в электронных платежных системах. Операторов платежных систем обяжут ставить у себя в системах специальный код, который будет метить операции проводимые в пользу любого организатора подобного онлайн-казино.



Однако, эти ограничительные положения готовящегося нового закона в отношении онлайн-казино не будут касаться букмекеров уже получивших лицензию, а также компании, которые проводят официальные государственные и международные лотереи в России.



Впрочем, против такого законопроекта уже выступили Банк России и Министерство экономического развития РФ. На вопросы журналистов, против чего в этом законе выступает Банк России, то там просто ответили, что они направили в Минфин свои замечания к этому проекту закона и готовы их обсуждать, а в одном из крупных российских банков для РБК уточнили, что Банк России против "огульных запретов", которые делают труднее работу с платежами. В свою очередь Минэкономразвития ответил РБК, что также направил в Минфин свои вопросы по этому законопроекту и они уже были обсуждены с ними.



Планируется, что этот законопроект будет обсуждаться на заседании правительства РФ, через 3 дня, т.е. 16.02.2017 г. И если правительство одобрит его, то далее последует стандартная процедура утверждения нового закона, то есть он должен будет пройти через Думу и поступить на подпись президенту РФ.



И как пишет издание РБК, в настоящее время казино работающие сети в режиме онлайн довольно часто по запросу Федеральной налоговой службы ставятся на блокировку российским Роскомнадзором. И сейчас в реестре Роскомнадзора находится более 22,200 подобных веб-ресуросв и к 16,900 из них доступ полностью запрещен (остальные работают над удалением запрещенного контента).



Сейчас клиентов таких веб-ресурсов в России наказать невозможно, а сами сайты также закрыть навсегда невозможно, так как открываются они главным образом в оффшорах. Оборот таких онлайн-казино и лотерей оценивается где-то в районе 3 млрд долл. США в год.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58a165bdebe01 Издание РБК пишет, что комиссия правительства РФ по проектам новых законов дала своё одобрение на предложение Министерства финансов России закрыть возможность российским банкам переводить деньги граждан России на счета всякого рода лотерей и казино работающих в режиме онлайн.Согласно внесенного от Минфина законопроекта, скоро должны быть созданы "черные списки" ИП и физических лиц, которые ведут прием или же в состоянии получать деньги от граждан для того, чтобы играть в азартные игры. Федеральной налоговой службе РФ будет поручено вести подобные перечни, а банки обяжут отказывать в переводе денежных средств граждан в те компании или на счета физических лиц, которые попадут в такие "черные списки".Также законопроект содержит положение, которое ограничивает выполнение денежного перевода с помощью нала, платежных карт или кошельков граждан зарегистрированных в различных в электронных платежных системах. Операторов платежных систем обяжут ставить у себя в системах специальный код, который будет метить операции проводимые в пользу любого организатора подобного онлайн-казино.Однако, эти ограничительные положения готовящегося нового закона в отношении онлайн-казино не будут касаться букмекеров уже получивших лицензию, а также компании, которые проводят официальные государственные и международные лотереи в России.Впрочем, против такого законопроекта уже выступили Банк России и Министерство экономического развития РФ. На вопросы журналистов, против чего в этом законе выступает Банк России, то там просто ответили, что они направили в Минфин свои замечания к этому проекту закона и готовы их обсуждать, а в одном из крупных российских банков для РБК уточнили, что Банк России против "огульных запретов", которые делают труднее работу с платежами. В свою очередь Минэкономразвития ответил РБК, что также направил в Минфин свои вопросы по этому законопроекту и они уже были обсуждены с ними.Планируется, что этот законопроект будет обсуждаться на заседании правительства РФ, через 3 дня, т.е. 16.02.2017 г. И если правительство одобрит его, то далее последует стандартная процедура утверждения нового закона, то есть он должен будет пройти через Думу и поступить на подпись президенту РФ.И как пишет издание РБК, в настоящее время казино работающие сети в режиме онлайн довольно часто по запросу Федеральной налоговой службы ставятся на блокировку российским Роскомнадзором. И сейчас в реестре Роскомнадзора находится более 22,200 подобных веб-ресуросв и к 16,900 из них доступ полностью запрещен (остальные работают над удалением запрещенного контента).Сейчас клиентов таких веб-ресурсов в России наказать невозможно, а сами сайты также закрыть навсегда невозможно, так как открываются они главным образом в оффшорах. Оборот таких онлайн-казино и лотерей оценивается где-то в районе 3 млрд долл. США в год.Специально для mmgp.ru

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