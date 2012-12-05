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ПАММ-счет Trader-MF: 11091 (PrivateFX)

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Старый Сегодня, 06:32
#1
Мастер
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 2,512
Благодарностей: 1,524
КП: 0.068
ПАММ-счет Trader-MF: 11091 (PrivateFX)
Данная тема не является призывом к инвестициям и носит исключительно ознакомительный характер!


ПАММ-счет Trader-MF: 11091 (PrivateFX)

Номер ПАММ-счета: 11091
Статус оферты: Открыт
Торговый период: 2 недели
Дата открытия: 12 февраля 2017 г.
Начальный капитал Управляющего: 2500,00 USD
Вознаграждение управляющего: 30 %
Штраф за досрочный вывод: 30 %
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций): 10 USD
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период: 2 %
Ограничение убытков: 60 %
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD: Нет
Условно-периодический ПАММ-счет: Нет
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD: Нет
Уровень отчетности: По запросу
Описание торговой стратегии: разновидностей ТС Masterforex-V, дающая 100%-250% в год. Подтверждение с внешним мониторингом myfxbook могу сбросить в личку для серьезных инвесторов от 10К, которым интересно работать годами, а не неделями
Способ связи с управляющим: Форум

Инвестировать в ПАММ-счет Trader-MF: 11091 (PrivateFX)

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Diamand вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:15
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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