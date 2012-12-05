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ПАММ-счет Trader-MF: 11091 (PrivateFX)
Номер ПАММ-счета:
11091
Статус оферты:
Открыт
Торговый период:
2 недели
Дата открытия:
12 февраля 2017 г.
Начальный капитал Управляющего:
2500,00 USD
Вознаграждение управляющего:
30 %
Штраф за досрочный вывод:
30 %
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций):
10 USD
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период:
2 %
Ограничение убытков:
60 %
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD:
Нет
Условно-периодический ПАММ-счет:
Нет
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD:
Нет
Уровень отчетности:
По запросу
Описание торговой стратегии:
разновидностей ТС Masterforex-V, дающая 100%-250% в год. Подтверждение с внешним мониторингом myfxbook могу сбросить в личку для серьезных инвесторов от 10К, которым интересно работать годами, а не неделями
Способ связи с управляющим:
Форум
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