myhyipsnet Профессионал

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 31.12.2015 Сообщений: 3,246 Благодарностей: 362 КП: 0.000

Dark-Coins - dark-coins.com Старт 13/02/2017



языки: EN



Новый проект: Dark-Coins

Я не админ!





Описание программы

Цитата:

Those who are brave enough to stand and fight against the system will start the revolution and become leaders of the new world. Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we have been waiting for. We are the change that we seek. Your ignorance is their power. Open your eyes and wake up. This is just one of the many battles we must endure - the fight for our privacy.

Join our brotherhood and become a part of something big. To keep the privacy of our brothers and sisters safe we must eliminate any trace of our capital flow. Dark-Coins is just one of the many projects created to launder, mix and hide capital from banks and governments. We help those who need to hide their wealth and are willing to pay for it.

What do you have to do? Share your coins and we can use them to mix the trace of all our transactions in the network. Each of your deposits is just one single drop in the pool of coins used in this operation. You can be 100% safe that there is no virtual way to trace or connect you to the origin of the funds.

Everything on our website is anonymous and you do not require to submit any personal information. We can help each other out. If you share your coins with us you will be highly rewarded for the contribution. Opportunity awaits, it is your time to take it.

Перевод с Google: (RU)

Цитата: Те, кто достаточно храбр, чтобы встать и бороться против системы начнет революцию и стать лидерами нового мира. Изменения не придет, если мы ждем какого-либо другого лица или другое время. Мы те, кого мы так долго ждали. Мы изменение, которое мы ищем. Ваше невежество их сила. Открой глаза и проснуться. Это лишь один из многих сражений мы должны терпеть - борьба за нашу личную жизнь.

Присоединяйтесь к нашему братству и стать частью чего-то большого. Чтобы сохранить конфиденциальность наших братьев и сестер безопасных мы должны устранить любые следы нашего движения капитала. Темные монеты является лишь одним из многих проектов, созданных отмывать, смешивать и скрыть капитал от банков и правительств. Мы помогаем тем, кто нуждается, чтобы скрыть свое богатство и готовы платить за это.

Что ты должен делать? Поделитесь своими монетами, и мы можем использовать их, чтобы смешать след всех наших операций в сети. Каждый из ваших депозитов только одна одна капля в бассейне монет, используемых в этой операции. Вы можете быть на 100% безопасны, что нет никакого виртуального способа отследить или соединить вас с происхождением средств.

Все, что на нашем сайте анонимно и вам не требуется представлять какую-либо личную информацию. Мы можем помочь друг другу. Если вы разделяете ваши монеты с нами вы будете высоко вознаграждены за вклад. Возможность ждет, это ваше время, чтобы принять его.

+ Планы:

Цитата: Dynamic from 0.99% - 4.99%

Цитата: * Принимает: BitCoin

* Минимальный депозит: 0.00001 BTC

* Реф. программа: 5%

* DDoS защита: DDOS-GUARD

* Скрипт: Unique Script

* SSL: COMODO CA Limited

* Выплаты: Instant

+ Whois

Цитата: Name Server: DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM

Name Server: DNS2.REGISTRAR-SERVERS.COM



IP Address: - 190.115.18.28 is hosted on a dedicated server

IP Location: - Belize - Belize City - Dancom Ltd



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2017-02-10 - Expires on 2018-02-10 - Updated on 2017-02-10

+ Мой вклад:

Цитата: Amount: 200$

February 13 @ 08:05 AM

Hash:18d83c4e7d4c6e93384bca98959e696de0ab057a5a7ea 0e6228b2d67cb4aba91

https://blockchain.info/tx/18d83c4e7...8b2d67cb4aba91

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

- High Quality Monitor __________________ MYHYIPS.NET - High Quality Monitor