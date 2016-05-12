Доброго времени суток
Решил создать индивидуальную тему, где ставки будут осуществляться на события с маленьким коэффициентом. Суть способа ставок проста и одновременно сложна.
Банк - 100 %
Ставка - 25% (максимум одна в день)
Экспрессом и ординаром, коэффициент событий от 1.01
Букмекерская контора Бетсити (много росписи)
Вид спорта не имеет значение, здесь важна проходимость.
За все время, а это около 14 лет, видел только одного человека который был в плюсе с таким способом ставок. Ну что же, тем интереснее.
Желаю всем удачи