Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Микробы

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Старый Сегодня, 20:17
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 12.05.2016
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Микробы
Доброго времени суток

Решил создать индивидуальную тему, где ставки будут осуществляться на события с маленьким коэффициентом. Суть способа ставок проста и одновременно сложна.

Банк - 100 %
Ставка - 25% (максимум одна в день)
Экспрессом и ординаром, коэффициент событий от 1.01
Букмекерская контора Бетсити (много росписи)

Вид спорта не имеет значение, здесь важна проходимость.

За все время, а это около 14 лет, видел только одного человека который был в плюсе с таким способом ставок. Ну что же, тем интереснее.

Желаю всем удачи
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