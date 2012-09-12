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Кто в Украине зарабатывает больше всех: рейтинг профессий

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Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,879
Благодарностей: 6,219
КП: 0.208

награды Волшебный горшочек 
Кто в Украине зарабатывает больше всех: рейтинг профессий
В Украине средняя зарплата – около пяти тысяч гривен. При этом, как отмечают HR-эксперты, на рынке труда есть вакансии с заработной платой более 100 тысяч гривен. Аналитики сайта rabota.ua презентовали ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий февраля.

Первое место заняла вакансия Head of Sales Department (директор по продажам) в Харькове с оплатой 160 000 гривен. Чтобы успешно поучаствовать в конкурсе, достаточно иметь пять лет опыта работы на иностранных рынках, опыт строительства и реализации стратегии продаж, управления командой и отличный английский.

На втором месте – директор по логистике (в крупный торгово-производственный холдинг) с оплатой 150 000 гривен. Требование к кандидату: высшее образование (экономическое, техническое), опыт работы на руководящих должностях в крупных производственно-торговых компаниях или опыт работы на руководящих должностях в сфере логистики в крупных компаниях не менее 10 лет и знание английского языка не ниже уровня Intermediate – работодатель готов предложить З/П – от эквивалент 5000-7000 евро (обсуждается) + компенсацию затрат на проживание, возможность предоставления служебного автомобиля / оформление аренды при использовании личного автомобиля, мобильную связь.

Третье место рейтинга занимает еще одна руководящая вакансия – Директор по экспортным продажам (ВЭД) с оплатой 125 000 гривен. На четвертом месте расположилась вакансия для любителей сладкого – Директор по продажам FMCG от компании “Фуд стандарт” (производитель натуральных кукурузных палочек), с оплатой 100 000 гривен.

Замыкает пятерку лидеров – руководитель проектов в агросфере от агентства с оплатой 100 000 гривен. Требования: управленческий опыт и опыт работы в сфере животноводства; знать рынок зерновых и другой сельскохозяйственной продукции. Конечно, важен отличный английский и аналитический склад ума, коммуникативные навыки, умение работать на результат. Готовность к командировкам, в т.ч. зарубежным, приветствуется.

По материалам Сегодня
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